LeBron James a pris un coup de vieux en affrontant… un ancien coéquipier de son fils !

Quatrième joueur le plus âgé de la ligue, à bientôt 37 ans (il les aura le 30 décembre prochain, ndlr), LeBron James est parfois amené à affronter des joueurs moitié plus jeunes que lui. Un coup de vieux qui n’est probablement rien comparé à celui qu’il a pris la nuit dernière, face aux Grizzlies.

Opposé entre autres au rookie Ziaire Williams, âgé de tout juste 20 ans, le « King » a effectivement retrouvé un joueur qui n’était autre que le coéquipier de son fils, Bronny, au lycée de Sierra Canyon, pendant la saison 2019/20 !

« J’ai regardé plusieurs fois Ziaire [Williams] et je n’en revenais pas intérieurement », souriait après coup LeBron James. « En fait, je me suis rappelé qu’il y a encore un an et demi, peut-être deux ans, il inscrivait un ‘game-winner’ pour envoyer l’équipe de mon fils en finale d’un championnat local. Et je suis allé au match pour l’encourager. Donc c’était vraiment étrange comme sensation, de le voir en face de moi, mais je suis vraiment content pour lui. Même si ça m’a fait un choc, c’est évident ! »

Resté sur le parquet pendant 18 minutes, Ziaire Williams en a profité pour compiler 3 points, 3 rebonds et 1 interception face à celui qu’il considère comme un oncle, tandis que LeBron James a enregistré 19 points, 6 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 2 contres, en 40 minutes.

À l’arrivée, la franchise du maître James est d’ailleurs parvenue à l’emporter sur le fil contre celle de l’élève Williams, mais nul doute que le 10e choix de la dernière Draft, passé par l’université de Stanford à sa sortie du lycée, tâchera de montrer un bien meilleur visage lors de leurs trois autres affrontements, tous prévus en décembre et en janvier.

Quant à LeBron James, le coup de vieux pourrait être encore plus prononcé dans quelques années, s’il réussit à jouer en NBA en même temps que son fils, comme il le souhaite. Pour rappel, Bronny James (17 ans) ne pourra pas débarquer dans la ligue avant 2023 et, à cette époque, le quadruple MVP sera alors âgé de 38 ans, en plus d’être en fin de contrat avec les Lakers…