Malgré les 40 points de Ja Morant, les Lakers débloquent leur compteur de victoires

Logiquement défaits par les Warriors puis les Suns, les Lakers n’avaient d’autre choix que de l’emporter ce soir.

S’ils y sont parvenus (121-118), les « Purple & Gold » ont néanmoins dû s’employer pour dominer Ja Morant et ses Grizzlies. Victorieux des Clippers la veille, ces derniers ne sont pas passés loin de réaliser le doublé à Los Angeles, mais Carmelo Anthony a sorti le grand jeu pour permettre aux siens de remporter leur premier match de la saison, au bout du suspense et d’un jeu de lancers-francs fatal à Memphis.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Grizzlies n’ont jamais abandonné. En « back-to-back », les joueurs de Memphis auraient pu lâcher l’affaire dans le dernier quart-temps, lorsqu’ils se sont retrouvés menés d’une dizaine de points, à six minutes de la fin. C’était sans compter sur leur force de caractère, leur domination au rebond (18 offensifs !) et le talent de Ja Morant, qui s’est démultiplié pour obliger les Lakers à valider leur succès dans les ultimes secondes. Les hommes de Taylor Jenkins auraient même pu arracher une prolongation, sans un lancer-franc raté par le meneur…

– Malik Monk et Carmelo Anthony ont boosté Los Angeles. Dans le dur dans le premier quart-temps, les Lakers ont attendu les arrivées conjointes de Carmelo Anthony (28 points) et Malik Monk (12 points, 4 passes) pour renverser la vapeur. Les deux hommes, et notamment « Melo », ont ensuite fait des misères aux Grizzlies toute la soirée, surtout à 3-points (8 paniers primés en cumulé), apportant un coup de boost bienvenu pour les « Purple & Gold », en sortie de banc, en plus de se montrer décisifs dans la dernière minute.

– Un « Big Three » au petit trot. Avec les 28 points de Carmelo Anthony, les 12 points de Malik Monk et les 11 points de Kent Bazemore, Anthony Davis (22 points, 8 rebonds, 4 contres), LeBron James (19 points, 6 rebonds, 6 passes, 2 interceptions, 2 contres) et Russell Westbrook (13 points, 7 rebonds, 13 passes, 4 interceptions) se sont globalement montrés discrets. Tous se sont néanmoins avérés précieux avec leur rapidité d’exécution et leur activité des deux côtés du parquet, afin de décrocher la première victoire de leur association.

TOPS/FLOPS

✅ Ja Morant. Intenable, le meneur des Grizzlies (40 points, 10 passes !) confirme son potentiel de All-Star. Aussi chirurgical à 3-points (5/7) qu’explosif près du cercle, le joueur de 22 ans a croqué chacun de ses défenseurs, réalisant en prime des actions plus spectaculaires les unes que les autres, sur les terres du « Showtime ». Le genre de match qui marque les esprits, même s’il a raté le lancer qu’il ne fallait pas rater, à 116-117…

✅ Carmelo Anthony. Auteur de 28 points en sortie de banc, « Melo » s’est rappelé au bon souvenir de ses détracteurs, réussissant une excellente prestation ce soir, comme au bon vieux temps. Influent dès qu’il est entré en jeu, et adroit au possible derrière l’arc (6/8), le nouveau chouchou du Staples Center a fait pleuvoir les réussites à 3-points, terminant carrément meilleur marqueur des Lakers. En plus d’achever les Grizzlies aux lancers-francs.

⛔ Jaren Jackson Jr. Globalement invisible ce soir (12 points, à 3/12 aux tirs), le maladroit « JJJ » alterne toujours le bon et le moins bon. Dominé à l’intérieur par chacun de ses vis-à-vis, que ce soit DeAndre Jordan, Anthony Davis ou Carmelo Anthony, l’ailier-fort de 22 ans a encore du travail devant lui avant d’atteindre le niveau qui lui est promis depuis ses débuts. Encore en phase d’apprentissage, le lieutenant de Ja Morant ne cesse cependant d’être poussé par ses coéquipiers. De bon augure pour son moral.

CARMELO ANTHONY GRIMPE DANS LES LIVRES D’HISTOIRE

Il n’avait besoin que de 15 points pour dépasser Moses Malone (27 409), et il en a finalement inscrit 13 de plus. En « mode vintage », Carmelo Anthony en a ainsi profité pour devenir le 9e meilleur marqueur de l’histoire de la ligue (27 423), devant le regretté triple MVP. Désormais, « Melo » devra cependant s’accrocher pour aller chercher la 8e place occupée par Shaquille O’Neal (28 596), qui se trouve à 1 173 points devant lui. S’il continue sur sa lancée, et s’il ne prend pas sa retraite, l’ailier de 37 ans devrait toutefois y parvenir la saison prochaine.

LA SUITE

Los Angeles : déplacement à San Antonio, dans la nuit de mardi à mercredi (02h30).

Memphis : déplacement à Portland, dans la nuit de mercredi à jeudi (04h00).