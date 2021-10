Mike Malone compte beaucoup sur l’agressivité offensive de Monte Morris

« Monsieur Denver ». Voilà le surnom que Mike Malone a attribué à Monte Morris durant l’intersaison. Alors que ses coéquipiers ont profité des vacances loin des Rocheuses, le meneur a passé tout son temps dans les installations du club, à se remettre définitivement d’une tendinite persistante au genou, et à bosser sur son jeu.

En l’absence de Jamal Murray, des opportunités s’ouvrent logiquement à la mène. Et entre Monte Morris, Austin Rivers, Facundo Campazzo, PJ Dozier ou encore le rookie Nah’Shon Hyland, Mike Malone a fait son choix.

La confiance de toute l’équipe

« Monte est probablement le gars qui était ici plus que quiconque cette intersaison », a-t-il rappelé. « Il a consacré beaucoup de temps non seulement à son jeu mais aussi à son corps. Il est devenu plus sain et plus fort. C’est ce qu’on aime chez Monte. C’est un rat des gymnases. Il n’est jamais satisfait. Avec l’absence de Jamal Murray, Monte Morris sera notre meneur de jeu titulaire ce mercredi soir ».

Comme l’avait déjà dit Mike Malone, personne ne pourra remplacer Jamal Murray individuellement et ce n’est pas ce qui sera demandé à Monte Morris, qui s’attend tout de même à « beaucoup de responsabilités ».

« Je n’essaie pas d’être Jamal Murray. J’essaie juste d’être la meilleur version de moi-même que je peux être et d’aider l’équipe de quelque manière que ce soit », avait-il indiqué pendant la présaison. « Nous sommes tous des joueurs de basket. Quand quelqu’un tombe, il faut juste être prêt quand ton nom est appelé. Si tout le monde élève son jeu d’un cran, je pense que nous serons biens ».

La question de son association avec Nikola Jokic, qu’on pourrait qualifier de « deuxième meneur de jeu de l’équipe » a également contribué à porter le choix de Mike Malone sur Monte Morris. « Nous savons ce que nous pouvons attendre de lui. Bien sûr, un peu plus cette année parce que Jamal Murray n’est pas là. Mais je n’ai pas peur. Monte va être bon », a souligné Nikola Jokic. « Quand il est en mode attaque, et agressif, il fait de nous une bien meilleure équipe, très difficile à défendre », rajoute ainsi l’entraîneur.

Premier gros test à Phoenix

« Avec le Joker, nous sommes tous les deux altruistes », a poursuivi Monte Morris. « Je le lis en attaque quand il a le ballon. Quand vous voyez ces brèches et qu’il arrive à me trouver, c’est vraiment juste un feeling que nous avons. C’est vraiment un meneur de jeu dans le corps d’un pivot. C’est facile de jouer avec lui ».

En plus d’avoir la confiance aveugle du MVP de la saison en titre, Monte Morris bénéficie du « respect de tout le vestiaire et de toute la franchise », a ajouté Mike Malone. « C’est juste la façon dont il se comporte. Je l’aime en tant que joueur, mais je l’aime encore plus en tant que personne ».

Le premier test va être rude pour les Nuggets de Monte Morris, attendus en Arizona ce soir par les Suns de Chris Paul, face à qui l’exercice 2020/21 avait pris fin.