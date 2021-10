Ben Simmons exclu de l’entraînement et suspendu !

Comme on l’avait expliqué en voyant les images, Ben Simmons ne semblait pas très impliqué lors des exercices. Ce mardi, même comportement de sa part, et selon le Philadelphia Inquirer, Doc Rivers l’a carrément exclu de l’entraînement ! Selon The Athletic, Simmons a refusé de participer à un exercice défensif. Rivers lui a demandé plusieurs fois, et comme son joueur ne s’exécutait pas, il lui a demandé de quitter la salle.

Résultat de cet incident, le meneur australien a écopé d’un match de suspension pour son attitude nuisible au groupe, et il ne sera pas en tenue demain soir pour le premier match face au Pelicans. Autre conséquence, il ne s’adressera pas à la presse, comme c’était prévu initialement.

Embiid : « Notre boulot n’est pas de jouer les baby-sitters«

« Je vais donner toutes les chances à Ben de faire partie de l’équipe, mais comme coach, je dois d’abord protéger l’équipe » a déclaré Rivers. « Aujourd’hui, j’ai estimé qu’il perturbait le groupe, et je lui ai demandé de partir. J’ai eu le sentiment qu’il ne voulait pas faire comme les autres. Mon boulot, c’est de faire en sorte que les joueurs adhèrent à ce que je fais. Il sera le bienvenu au prochain entraînement. »

Quant à Joel Embiid, il a simplement déclaré qu’il s’en foutait… « Je ne lui ai pas parlé, et à ce stade, je m’en fous de lui. Il fait ce qu’il veut… Ce qui m’intéresse, c’est que l’équipe s’améliore. Notre boulot n’est pas de jouer les baby-sitters. Si quelqu’un souhaite m’écouter, je peux faire du baby-sitting, mais ce n’est pas mon boulot. »

Ce n’est qu’un épisode de plus dans un feuilleton débuté depuis plusieurs semaines, et une fois de plus, et malgré les beaux discours de son coach et de certains coéquipiers, on ne voit pas comment les deux parties pourraient se réconcilier.