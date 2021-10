Previews 2021/22 | Qui sera le MVP ?

Est-ce que les Européens vont réaliser la passe de quatre ? Après Giannis Antetokounmpo en 2019 et 2020, puis Nikola Jokic en 2021, est-ce que Luka Doncic va confirmer la domination des meilleurs joueurs européens sur la NBA ? Ce serait une première dans l’histoire de la NBA si les Américains ne récupéraient pas ce trophée quatre années de suite. Mais le Grec, le Serbe et le Slovène ont de la concurrence du côté des locaux avec Kevin Durant, Stephen Curry, et pourquoi pas LeBron James si les Lakers prennent les commandes de la conférence Ouest.

1- Kevin Durant (Brooklyn Nets), 50 points (sur 100)

Entre les playoffs et les Jeux olympiques, Kevin Durant en a mis plein la vue à tout le monde ! Le double champion NBA est revenu à son meilleur niveau après une saison blanche, et il ne fait aucun doute qu’il reste le meilleur attaquant de la NBA, capable de marquer face à n’importe qui et de n’importe où. Kyrie Irving absent, il aura davantage la balle en main et davantage de tirs, et il pourra compter sur un James Harden créateur pour aller chercher le titre de meilleur marqueur de la NBA. Et son deuxième trophée de MVP après celui de 2014 ?

2- Luka Doncic (Dallas Mavericks), 20 points (sur 100)

Le prodige des Mavs a déjà le potentiel d’un futur MVP par son leadership et bien sûr son influence. Lui aussi en a mis plein la vue lors des Jeux olympiques, démontrant qu’il était capable de rendre les autres meilleurs, mais aussi d’être décisif. Pour franchir un cap, il lui faudra progresser en défense, se calmer auprès des arbitres, mais aussi faire grimper Dallas au classement. Dallas doit au moins être dans le Top 4 de l’Ouest s’il veut être MVP.

3- Stephen Curry (Golden State Warriors), 10 points (sur 100)

Déjà la saison passée, le double MVP était tout proche de récupérer son trophée. Comme Kevin Durant, il est éblouissant de talent et de facilité, et il a tenu son équipe à bout de bras en l’absence de Klay Thompson. Cette saison, il devra patienter deux mois avant de retrouver son « Splash Brother » et ses dirigeants l’ont bien mieux entouré pour la saison à venir. Pour lui, comme pour Luka Doncic, une place dans le Top 4 de sa conférence en fera un candidat crédible au trophée de MVP.

– Paul George (LA Clippers), 10 points (sur 100)

Encore un qui a profité des playoffs pour faire grimper sa cote. Kawhi Leonard absent jusqu’en 2022, l’ancien ailier des Pacers et du Thunder redevient un « franchise player », et s’il se transforme en « Regular P », il peut réaliser sa meilleure saison en carrière. Il faut se souvenir qu’en 2019, il avait terminé 3e des votes pour le MVP, et s’il maintient les Clippers à leur niveau des derniers playoffs, il faudra compter sur lui pour le trophée.

– Joel Embiid (Philadelphie Sixers), 10 points (sur 100)

Dauphin de Nikola Jokic en 2021, le pivot des Sixers peut-il faire mieux cette année ? La réponse est « oui » s’il se concentre sur son boulot de pivot, en punissant encore mieux les prises à deux, et s’il permet à Philly de bousculer les Nets et les Bucks, les deux grands favoris de la conférence Est. Joel Embiid a tout pour être MVP par ses qualités offensives et défensives. Il lui faut désormais moins se disperser, mais c’est compliqué dans une formation qui doit gérer le feuilleton Simmons depuis plusieurs semaines. Peut-être que la venue d’un nouveau meneur de jeu, plus complémentaire avec son jeu, pourrait lui permettre de franchir cette dernière marche pour être MVP.





