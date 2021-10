Chez les Bulls, Alize Johnson veut faire du Dennis Rodman

Avec seulement 49 matches en NBA depuis 2018, la carrière d’Alize Johnson reste discrète. Néanmoins, après deux années sans relief à Indiana, l’intérieur s’était enfin montré la saison passée avec un passage intéressant à Brooklyn.

Désormais à Chicago, Alize Johnson a trouvé le moteur idéal pour le faire avancer et lui permettre de gagner des minutes dans la raquette des ambitieux Bulls. Le 6 septembre dernier, il avait twitté un GIF de Dennis Rodman, l’ancienne gloire de Chicago entre 1995 et 1998.

« Son énergie, son sens de la compétition et le fait que c’était un gagnant », énumère le joueur à NBC Sports, en parlant des qualités visées chez le quintuple champion, ancien défenseur de l’année et septuple meilleur rebondeur de la ligue. « En ce moment, j’essaie d’être pareil. Quand je vais au rebond, j’ai le truc pour avoir le ballon. J’adore faire ça et même si ce n’est pas toujours remarqué, c’est une de mes forces. »

Avec ses 2m01, Alize Johnson partage une même (relative) petite taille avec Dennis Rodman, qui était pourtant le meilleur rebondeur de sa génération et un des meilleurs de tous les temps. Il doit donc compenser et c’est pourquoi il a étudié le style de celui qui était surnommé « The Worm », en regardant des vidéos.

« J’observe les techniques et les angles pour contourner les gars et aller chercher les rebonds. Il y a beaucoup à faire pour le rebond, mais ça reste une question d’effort. Dès que je saute, c’est pour obtenir le rebond. »

Durant cette présaison, ce travail et cette volonté ont payé puisque l’ancien d’Indiana et de Brooklyn tourne à 10.3 prises de moyenne (dont 3.3 rebonds offensifs) en seulement 16 minutes, le tout en sortie de banc !

« J’ai un énorme respect pour lui car il se bat avec des Tacko Fall, Evan Mobley ou Jarrett Allen », souligne son coach Billy Donovan. « Il gobe des rebonds et montre une attitude très tenace. Il a toujours été bon dans ce domaine, peu importe sa taille, au lycée, à l’université ou en NBA. »