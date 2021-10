Le vrai visage de Kristaps Porzingis

Il a donné le ton dès les premières minutes du match. D’abord en interceptant un ballon puis en filant au dunk en contre-attaque, sur un service de Luka Doncic. Puis, sur la possession défensive suivante, en contrant sous le cercle Harry Giles.

Kristaps Porzingis venait ainsi de bien lancer son match de présaison, remporté par les Mavs devant les Clippers (122-114). En 19 minutes, le Letton a inscrit 15 points (5/8), capté 5 rebonds et donné 4 passes décisives.

Face au déficit de centimètres adverse, l’intérieur s’est également investi en défense donc, avec 3 contres et 2 interceptions. Et c’est la plus grande différence selon lui. « Offensivement, je suis toujours capable de faire beaucoup de choses. Mais défensivement, c’est là que j’ai l’impression d’avoir fait d’énormes progrès. Je dois m’assurer de rester en forme physiquement. »

C’est précisément la première fois depuis au moins trois ans que le géant aborde une saison en pleine possession de ses moyens. Il apprécie l’idée de ne pas avoir à passer par les restrictions de minutes pour reprendre la compétition. En plus de ce facteur physique, Dwight Powell a été réintroduit par Jason Kidd dans le cinq majeur en tant que pivot, pour libérer l’ancien New-yorkais.

Un All-Star lorsqu’il n’est pas blessé

« Certaines choses sont différentes, constate sans détailler Porzingis, sur l’arrivée du nouveau coach. Je dirais que certains éléments sont un peu plus clairs que l’année dernière. J’ai l’impression que la plupart des équipes jouent plus ou moins la même défense. Mais j’aime certaines des choses que nous avons ajoutées. Le plus gros du travail en défense est juste l’intensité, le fait de parler et de tout donner. »

Ces bons signaux poussent à l’optimisme chez les Texans, Jason Kidd, en tête. Le nouveau venu se dit impressionné par l’attitude de son joueur depuis l’ouverture du « training camp ».

« Souvenez-vous l’époque où il était à New York, il s’occupait de tout pour être la « Licorne » et apportait en attaque et en défense. Malheureusement, les blessures arrivent parfois et vous n’êtes pas à l’aise, mentalement ou physiquement. Il était All-Star (2018) quand il n’était pas blessé. Nous prenons cela en compte. S’il n’est pas blessé, nous pensons qu’il est un All-Star. »