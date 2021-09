Pour libérer Kristaps Porzingis, Dwight Powell sera titulaire comme pivot

Aider Kristaps Porzingis à utiliser toutes les cordes de son arc : c’est sans doute le premier objectif de Jason Kidd cette saison, et le nouveau coach de Dallas a défini son cinq majeur pour y parvenir.

« J’ai discuté avec certains joueurs de leur poste. Aujourd’hui, on a discuté des titulaires, on a réfléchi et Dwight Powell est celui que nous avons choisi. Donc il est notre pivot titulaire pour le camp d’entraînement », explique ainsi le coach. « Ça peut changer mais en parlant aux joueurs, on part sur Dwight comme pivot titulaire. »

Le reste du cinq majeur devrait logiquement être composé de Kristaps Porzingis, Tim Hardaway Jr, Luka Doncic et Dorian Finney-Smith. Cela veut dire que Kristaps Porzingis, qui était plutôt pivot la saison passée, retrouve un rôle d’ailier fort, même si Jason Kidd explique que tout est fluide, surtout pendant les rencontres.

« On m’a donné l’opportunité de tester différentes combinaisons et d’être polyvalent. Avec KP en poste 5, on pourra jouer avec quatre petits, même si je ne sais pas si on peut dire que Luka est petit. Mais on peut en tout cas mettre en place une équipe orientée vers l’extérieur. On peut avoir un visage plus défensif. On peut associer KP avec beaucoup de gars, ce qui sera sympa. On va essayer de voir comment ces combinaisons fonctionnent. »

« Je veux qu’il soit ce qu’il est, un joueur de basket, et qu’il ne soit pas limité aux tirs à 3-points ou aux tirs dans le corner »

Titulariser Dwight Powell permettra sans doute à Kristaps Porzingis d’être moins sous pression défensivement, alors que Jason Kidd entend l’impliquer au maximum dans le jeu offensif de Dallas.

« Je vais pouvoir davantage jouer poste bas et utiliser ces situations. J’étais beaucoup utilisé pour écarter le jeu et shooter des 3-points (avec Rick Carlisle) mais ce n’est pas l’intégralité de mon jeu. J’ai plus de cordes à mon arc mais j’ai aussi beaucoup appris. J’ai ajusté mon jeu et je m’attends à être utilisé de la meilleure façon. »

Le Letton est tout de même bien conscient qu’il ne peut pas non plus « camper » poste bas, sous peine de concentrer la défense et ainsi mettre en difficulté ses extérieurs, comme Luka Doncic et Tim Hardaway Jr. Mais il fera davantage de choses que simplement attendre que son coéquipier slovène lui ressorte les ballons à 3-points.

« La façon la plus simple de le dire est que je veux que KP soit un joueur de basket », conclut Jason Kidd. « On ne le limite pas au niveau des tirs à 3-points. Il faut être capable d’aller au cercle, de tirer à mi-distance, de dribbler. Je veux qu’il soit ce qu’il est, un joueur de basket, et qu’il ne soit pas limité aux tirs à 3-points ou aux tirs dans le corner. C’est une arme et il tire trop bien pour ne pas être utilisé à mi-distance. »