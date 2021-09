Débarrassé des blessures, Kristaps Porzingis suscite l’enthousiasme à Dallas

La saison 2021/22 sera-t-elle celle du retour en grâce de Kristaps Porzingis ? C’est ce que pense la franchise de Dallas, son propriétaire Mark Cuban en tête, alors que le pivot letton semble enfin débarrassé des blessures.

« Ce sera la première saison avec les Mavericks où il va arriver en bonne santé », a déclaré le patron du club. « Il est capable de travailler sur d’autres choses que la rééducation, pour préparer son corps, devenir plus fort, travailler sur son jeu. Maintenant, il va avoir la chance d’avoir une certaine continuité et c’est quelque chose qu’il n’a pas eu efficacement depuis qu’il était rookie ».

KP n’a pas été épargné la saison passée après avoir été touché au ménisque du genou droit dans la « bulle » lors de la fin d’exercice 2019/20. Il a ensuite contracté une entorse de la cheville avant de ressentir à nouveau des douleurs au genou qui l’ont maintenu sur la touche jusqu’à mi-mai, juste avant la fin de la saison régulière. Ces pépins à répétition ont eu pour conséquences un manque de régularité dans son rendement global.

Trouver le meilleur équilibre avec Luka Doncic, la mission de Jason Kidd

L’autre source d’espoir pour les Mavs réside dans l’arrivée de Jason Kidd, qui aura pour mission de tirer le maximum de celui qui est censé être l’arme numéro 2 de son équipe derrière Luka Doncic. Ça passera peut-être par moins de tir extérieur et plus de présence près du cercle ou a mi-distance, registre dans lequel KP peut exceller.

« Avec ce que J-Kidd et Nico (Harrison, le GM) ont prévu pour eux, je pense que lui et Luka vont être bien meilleurs ensemble et je pense que vous allez voir beaucoup de choses qui vont nous rendre bien meilleurs collectivement », a d’ailleurs ajouté Mark Cuban.

Jason Kidd a déjà entamé le processus de cohésion de ses deux stars en allant les rencontrer en Slovénie et en Lettonie au cours de l’été. Reste maintenant à profiter du « training camp » pour définir la stratégie la plus efficace pour tout le monde, avec l’exigence et l’éthique de travail comme maîtres-mots.

« Nous sommes ici pour aider à développer les gars. Tout le monde doit faire sa part et cela commence par travailler dur », a rappelé Jason Kidd. « C’est un été positif pour KP. Il est en bonne santé. Ce n’est pas un moment où il sort d’une blessure. Je pense qu’il est très enthousiaste par rapport à cette opportunité. Il colle parfaitement avec Luka. Il a un ensemble de compétences que beaucoup de gens n’ont pas dans cette ligue ».