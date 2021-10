Les Pacers se débarrassent du malheureux Edmond Sumner…

La NBA est cruelle, et c’est le pauvre Edmond Sumner qui en fait les frais. Victime d’une rupture d’un tendon d’Achille il y a un mois, l’arrière des Pacers va se retrouver sans contrat dans quelques heures.

Alors qu’ils l’avaient prolongé cet été, ses dirigeants l’ont envoyé aux Nets, qui ont prévu de le couper dans la foulée. Indiana envoie aussi un second tour de Draft, et pour le remplacer, la direction a choisi d’appeler Brad Wanamaker, ancien meneur des Celtics et des Warriors.

Agé de 25 ans, Sumner restait sur une saison à 7.5 points de moyenne à quasiment 40% derrière la ligne à 3-points, et 24 titularisations en 53 matchs. On ne devrait le revoir que dans un an, et il devra sans doute passer par une invitation à un « training camp ».