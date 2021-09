Rupture du tendon d’Achille pour Edmond Sumner…

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent à Indianapolis. Alors que le club a expliqué que T.J. Warren récupérait moins vite qu’anticipé de sa blessure au pied, laissant entendre que son début de saison était compromis, les Pacers viennent d’annoncer qu’Edmond Sumner s’était déchiré le tendon d’Achille lors d’un entraînement estival !

Cela signifie qu’on ne devrait sans doute pas revoir le meneur/arrière de 25 ans la saison prochaine.

Un énorme coup dur pour le joueur, qui avait vu sa « team option » à 2.3 millions de dollars être activée par son club, et qui sera donc « free agent » l’été prochain. Un coup dur aussi pour le club, car Edmond Sumner avait été précieux lors de la dernière campagne, pour compenser les diverses blessures de l’effectif.

Avec 7.5 points de moyenne à quasiment 40% derrière la ligne à 3-points, et 24 titularisations en 53 matchs, il était ainsi devenu de plus en plus important dans la rotation.