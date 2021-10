Aaron Gordon : « Denver m’a offert une nouvelle vie »

Aaron Gordon est l’un des grands gagnants de l’été puisqu’il a déjà prolongé son bail aux Nuggets avec un contrat de 92 millions sur quatre ans.

Le voilà lié à Denver jusqu’en 2026, et il attaque la saison avec un esprit revanchard. Contre lui-même.

« J’étais dégoûté à la sortie de ces playoffs » explique-il au Denver Post. « J’ai eu l’impression que mon toucher avait disparu, que je n’avais pas joué au niveau auquel je suis capable. C’était affreux, surtout ce match à Phoenix. Et puis, j’étais juste épuisé ».

Touché à la cheville et aux ischios, l’ancien dunkeur du Magic a serré les dents mais il n’avait plus de jus et Denver a pris sèchement la porte, battu 4-0 par les futurs finalistes. Cette fois, il est à 100% de ses moyens, et les Nuggets ont décidé de mettre en place des systèmes pour lui, au poste bas ou en isolation. Jamal Murray absent, Aaron Gordon va avoir plus de munitions, et il pense que ce sera toujours aussi compliqué de défendre face aux Nuggets.

« Je suis tellement heureux que Denver m’ait fait venir et m’ait adopté »

« On veut plein de joueurs capables d’attirer les prises à deux » explique-t-il ainsi. « On veut Jokic dans la raquette, et il faut le prendre à deux. On veut que MPJ soit pris à deux en sortie d’écran. On veut que j’aille dans la raquette pour être pris à deux pour que ce soit simplement difficile à défendre pour les adversaires. On ne peut pas prendre tout le monde à deux. »

Mais le plus important, selon lui, c’est qu’il attaque la saison sans le moindre pépin et revigoré.

« L’année dernière, je m’étais blessé aux ischios, et je n’avais rien pu faire pendant l’été. Je pouvais à peine courir ou marcher. Je ne pouvais rien faire, et au sortir de la « bulle », je n’avais pas la tête à ça… On reprenait dans la foulée, et je n’avais pas ma passion, mon énergie, mon entrain… Là, je suis tellement heureux que Denver m’ait fait venir et m’ait adopté, car cela m’a offert une nouvelle vie. J’ai vraiment retrouvé la flamme en étant entouré de tous ces gars qui jouent si bien, qui aiment le jeu et qui aiment gagner, comme de vrais compétiteurs. »