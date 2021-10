Draymond Green : « Comme si Kevin et moi étions des menteurs… »

Au milieu de l’été, quelques jours après leur titre olympique, Kevin Durant et Draymond Green avaient décidé de donner leur version des faits de leur embrouille en 2018, et de ses conséquences sur les Warriors. Pour les anciens coéquipiers, amis dans la vie, Steve Kerr et les dirigeants avaient très mal géré cet accrochage.

« Tout le monde – Steve Kerr, en tête – avait agi comme s’il ne s’était rien passé. Bob Myers a simplement essayé de te discipliner et il pensait que ça mettrait un voile sur tout ça » expliquait Kevin Durant à Draymond Green. « Je pensais vraiment que c’était une situation importante pour le groupe car c’était la première fois qu’on vivait quelque chose comme ça. On s’est retrouvé avec toute cette merde… »

Des propos qui avaient surpris Steve Kerr, mais aussi le GM Bob Myers, et Draymond Green assure que ça n’a laissé aucune trace dans leurs rapports.

« Les gens abusent vraiment avec leurs histoires… »

« Je ne pense pas que ce soit différent d’auparavant. Je ne dirais pas nécessairement que je m’en suis pris à quelqu’un, j’ai juste raconté ma version de l’histoire » rappelle-t-il. « Vous ne l’aviez jamais entendue auparavant. Juste des bribes, mais vous ne m’aviez jamais entendu en parler en profondeur – et vous ne m’aviez certainement jamais entendu en parler avec Kevin. Tout le monde pense qu’on se voue une haine féroce ou quelque chose comme ça, mais vous êtes très loin de la vérité. »

En clair, s’il fallait refaire ce podcast, et discuter de cet accrochage, Draymond Green est toujours partant.

« Personnellement, j’ai vraiment apprécié cette discussion. Pourquoi l’ai-je appréciée ? Parce qu’elle a montré beaucoup de choses auxquelles je croyais déjà. Parce que les gens abusent vraiment avec leurs histoires… J’ai dit certaines choses et [les observateurs] étaient du genre : ‘Oh non, ils mentent !’. Comme si Kevin et moi étions des menteurs parce que ça ne correspondait pas à leurs histoires ? Toute cette histoire qui explique que « Draymond est la raison du départ de Kevin et bla, bla, bla ». Quand on s’est assis et qu’on a discuté, tous ces histoires, mises en avant depuis deux ou trois ans, sont tombées à l’eau : « Bon sang, toute cette merde n’était pas exacte ». Et je vois encore des gens dire : « Non, ces deux gars-là mentent ! C’est ce qui s’est passé ! Hein ? »… Qu’est-ce que ça nous apporte de mentir ? »