Avery Bradley, la solution idéale pour les Warriors en attendant Klay Thompson ?

« Je pense toujours être le meilleur défenseur sur l’homme de la ligue. »

Fort de ses deux sélections dans une « All-Defensive Team » (la première en 2016 et la seconde en 2013), Avery Bradley ne manque pas de confiance en lui quand il s’agit de se situer parmi les meilleurs défenseurs de NBA. Une assurance dont il a besoin car l’arrière de 30 ans doit désormais refaire ses preuves.

Invité par les Warriors pour participer à leur « training camp », Avery Bradley tentera effectivement de se relancer, après un exercice 2020/21 compliqué, car miné par les blessures et le Covid-19, à Miami puis Houston. L’ancien joueur des Celtics était pourtant parvenu à retrouver le fil de sa carrière, du côté des Lakers, où il a remporté son tout premier titre, en 2019/20 (sans prendre part, toutefois, à la « bulle » d’Orlando).

Soulager Stephen Curry en défense

Mais, deux saisons plus tard, revoilà Avery Bradley à la croisée des chemins, prêt à tout pour regagner sa place en NBA, au sein du groupe dirigé par Steve Kerr, particulièrement séduit par ses qualités des deux côtés du parquet.

« Il a été l’un des meilleurs défenseurs sur l’homme de la ligue. C’est un super joueur pour couper vers le cercle, un bon shooteur à 3-points et un très, très bon basketteur NBA », livre le coach de Golden State.

Ironie de l’histoire, le fragile Avery Bradley peut espérer intégrer l’effectif des Warriors en profitant des pépins d’un certain Klay Thompson, dont le retour sur les terrains n’est pas prévu avant fin novembre ou début décembre.

En attendant, il y aura donc une place à prendre à l’arrière et c’est l’ancien pensionnaire de Texas qui essaiera de s’en emparer. D’autant que, comme Klay Thompson, Avery Bradley pourrait soulager le « Baby-Faced Assassin » défensivement, en s’occupant du meilleur extérieur adverse, malgré une qualité de shoot forcément inférieure.

Bonne nouvelle : l’arrière également passé par les Pistons, les Clippers ou encore les Grizzlies se focalise plus que quiconque sur l’aspect défensif.

« Pour être un grand défenseur, vous devez jouer sans vous soucier de quoi que ce soit et en vous donnant à fond sur chaque possession. En attaque, vous ne pourrez jamais inscrire tous vos tirs mais, en défense, il est avant tout question d’efforts, de ne pas avoir peur et de relever les défis. La NBA, c’est une ligue où prime le divertissement. Beaucoup de joueurs reculent devant la compétition et l’adversité, mais pas moi, je l’accueille à bras ouverts. »

Une réputation déjà bien établie

Mais avant de rejoindre Golden State, Avery Bradley devra d’abord se « défaire » de la concurrence de Gary Payton II, Langston Galloway et Jordan Bell, qui désirent eux aussi jouer dans la baie d’Oakland, la saison prochaine.

En revanche, contrairement à ses trois rivaux du « training camp », le 19e choix de la Draft 2010 pourra s’appuyer sur sa réputation dans la ligue pour prendre l’ascendant, au fur et à mesure de ce camp d’entraînement.

« Je connais tous les arrières de NBA et ils me connaissent », prévient-il, toujours confiant. « Ils savent que, la veille de notre affrontement, ils feraient mieux de se préparer car je ne vais pas les lâcher, sur chaque possession. […] Je sais que j’inspire de la peur dans les yeux et dans l’esprit de certains, je le prends pour un compliment. Et ça me donne envie de travailler plus dur, de m’améliorer et de le prouver à chaque occasion. »