Rick Carlisle ne s’est pas fait que des amis en critiquant l’arbitrage de la série entre les Knicks et les Pacers, et en déclarant que la lutte n’était pas équitable entre une franchise d’un gros marché comme les Knicks, et une équipe d’un petit marché comme les Pacers.

« C’est vraiment stupide, » a répondu Josh Hart à The Athletic qui lui demandait s’il avait ressenti une différence de traitement lorsqu’il avait évolué aux Pelicans ou aux Blazers. « On va dire que les grands marchés gagne toujours, alors que les Knicks n’ont pas gagné un titre depuis 51 ans ! Evidemment, ça ne pèse pas, et au final, je trouve ça très idiot car c’est le meilleur qui gagne. »

Josh Hart était particulièrement visé par les critiques de Carlisle pour avoir bousculé Tyrese Haliburton sans que les arbitres ne bronchent dans le Game 2. « Je ne sais même pas quoi dire », soupire l’ailier des Knicks. « Si vous regardez bien, j’ai touché la balle. Est-ce que j’ai pu le heurter un peu ? Oui, car nous courons tous les deux à pleine vitesse, il est devant moi et j’essaie de jouer la balle. Rick peut dire ce qu’il ressent, mais cela n’a rien à voir avec nous. »

Au final, pour Hart, c’est même un manque de respect de la part de Carlisle d’imaginer que les arbitres avantagent les Knicks. « En fin de compte, je trouve qu’il nous manque de respect parce que nous sommes là pour jouer et se donner à fond. Ce n’est pas une question d’arbitrage ou de quoi que ce soit d’autre. Qu’il discrédite notre façon de jouer est un manque de respect ».