Langston Galloway et Jordan Bell au camp des Warriors

On attendait Darren Collison ou Isaiah Thomas, et finalement, The Athletic révèle que les Warriors ont décidé d’inviter Langston Galloway à leur camp. Finaliste NBA avec les Suns, l’ancien arrière des Knicks et des Pistons a vécu une saison compliquée, mais sa polyvalence, son expérience et son adresse longue distance pourraient lui permettre de décrocher le 15e et dernier contrat des Warriors.

Selon The Undefeated, les Warriors ont aussi invité Jordan Bell à leur camp. Il connaît très bien la franchise, et tant que James Wiseman n’est pas rétabli, il pourrait donner un coup de main à l’intérieur.