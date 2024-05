Dans l’ombre d’Anthony Edwards, l’influence de Mike Conley

La modestie, Mike Conley connaît. Lorsque The Athletic lui demande s’il a l’impression d’avoir fait d’Anthony Edwards un meilleur jeune professionnel, il rétorque : « Mon côté humble dirait : ‘Non, mec, c’est tout lui’. »

Mais d’un autre côté, le meneur des Wolves doit bien l’admettre : « Je parlerai de ce que les autres peuvent dire. Ils diront oui. Ils diront oui, je pense, à cause de l’influence que j’ai eue en le côtoyant. On est littéralement assis l’un à côté de l’autre lors des sessions vidéos, on est côte à côte dans l’avion. »

Sans oublier en interview d’après match où les deux hommes ne manquent jamais d’afficher leur complicité, tel un grand frère avec son cadet. Une voix qui porte auprès de la jeune star de l’équipe qui, au moment de son arrivée dans la ligue, comptait Ricky Rubio ou Ed Davis à ses côtés comme vétérans.

Des progrès dans la lecture du jeu

« Je pense qu’en grandissant (à Atlanta), à l’université (en Géorgie) ou pendant ses premières années (en NBA), il n’a jamais vraiment étudié le jeu comme il le fait aujourd’hui. Il l’a étudié de la manière suivante : ‘Comment puis-je m’améliorer pour marquer ou créer une séparation ?’ Il a fait tout cela en tant que joueur individuel. Mais maintenant, c’est genre : ‘Comment vont-ils te doubler ce soir ? De quel côté vont-ils venir, et quelle est ta première lecture ?’ », développe l’ancien meneur du Jazz.

Ce changement d’approche a contribué à ce que le double All-Star gagne en efficacité et devienne l’un des attaquants les plus redoutables de la ligue. Avec 32 points de moyenne, il est le troisième meilleur marqueur de ces playoffs.

Dès son arrivée dans le Minnesota l’an dernier, Mike Conley a réalisé à quel point son nouveau coéquipier était bon. Et à quel point il pouvait progresser. À partir de là, il a travaillé avec l’assistant Chris Hines, et lui. Un jour, Conley leur dit : « Quand je ne suis pas là, vous devez travailler sur ceci, apprendre à sortir d’une prise à deux ou à lire les pick-and-rolls. »

« Même si j’aimerais avoir toujours le ballon en tant que meneur de jeu, en réalité, le ballon sera dans les mains d’Ant. S’il a la balle, il doit être capable de faire les mêmes lectures. Je peux étirer le jeu pour lui. Et s’il peut (apprendre ces lectures), il peut élever son jeu à un autre niveau », prédit Mike Conley.

La comparaison avec Michael Jordan

Ce dernier avait bien vu les choses. Année après année, Anthony Edwards améliore ainsi sa moyenne à la passe, avec même près de six offrandes par rencontre dans ces playoffs. Même si, aujourd’hui, il fait davantage parler de lui pour ses qualités de scoreur dans à peu près toutes les positions possibles.

Au point que beaucoup font maintenant un rapprochement, sur l’impression visuelle dégagée, avec… Michael Jordan.

« On ne le compare pas à Michael sur la question du GOAT. On compare ses moves et ses attitudes, son look, son comportement, sa mentalité à certains égards. C’est là que l’on construit cette comparaison », juge Mike Conley, selon qui Anthony Edwards « a sa propre identité ».

Reste à savoir jusqu’où ses performances le mèneront. Réponse du meneur : « Il peut être aussi bon qu’il le souhaite. Il peut être le visage de la ligue, le meilleur joueur de la ligue ou une superstar, mais il peut aussi être très, très talentueux, un très bon joueur. Il sera ce qu’il veut être. »