Drafts 2022 et 2023 : les dix prospects internationaux à suivre

Ça fait maintenant plusieurs années que la NCAA n’est plus l’unique fournisseur officiel de joueurs NBA. Ces derniers débarquent à la Draft avec des parcours de plus en plus divers et variés, à commencer par l’Europe bien sûr, mais aussi l’Australie et la Nouvelle-Zélande qui ont actuellement la cote.

Alors que les championnats ont repris un peu partout sur le Vieux Continent, BasketUSA vous propose un point sur les meilleurs prospects européens à suivre cette saison.

Victor Wembanyama (2m19, 95 kg, 17 ans, Asvel)

Suivi de près depuis ses débuts en pro à Nanterre il y a déjà trois ans, Victor Wembanyama a encore passé un nouveau cap cet été avec ses belles performances à la Coupe du monde des moins de 19 ans. À 14 points, 7 rebonds et 6 contres de moyenne, dont un match à 22 points, 8 rebonds et 8 contres en finale contre les Etats-Unis, il a fait mieux que rivaliser avec les Chet Holmgren et Nikola Jovic, respectivement de deux et un an ses aînés.

Ayant choisi de quitter son cocon francilien pour aller goûter à l’Euroleague avec Villeurbanne, Victor Wembanyama va passer une nouvelle étape de sa jeune carrière, à savoir, évoluer dans un club ambitieux et toucher au plus haut niveau européen. S’il doit évidemment se renforcer musculairement, l’immense espoir tricolore a d’ores et déjà montré qu’il était au niveau en présaison, contrant les intérieurs de l’Alba Berlin à tour de bras ou scorant un 3-points sur la truffe de l’ancien NBAer Nicolo Melli de Milan par exemple. Considéré comme le potentiel n°1 de la Draft 2023, le néo-villeurbannais n’a pas fini d’attirer les regards des observateurs.

Nikola Jovic (2m08, 95 kg, 18 ans, Mega Basket)

Dernier produit de l’usine à NBAers qu’est le Mega basket, après Nikola Jokic, Ivica Zubac ou encore Timothé Luwawu-Cabarrot, Nikola Jovic effectue sa première vraie rentrée en tant que pro, après avoir eu droit à quelques bribes de matchs la saison passée. Lui qui évoluait en tant qu’ailier fort lors de la dernière Coupe du Monde des moins de 19 ans avec sa sélection serbe, durant laquelle il a tourné à 18 points, 8 rebonds, 3 passes et 2 contres de moyenne, devrait néanmoins se tourner sur le poste d’ailier, sur les extérieurs pour briller en pro, et par la suite, en NBA. Attaquant complet qui peut terminer au contact, main droite comme main gauche, mais aussi s’arrêter devant le défenseur pour envoyer un tear drop, Nikola Jovic a également un tir de loin plutôt solide, même si un peu lent selon certains. Pas forcément très explosif, il a pour le coup une belle mobilité pour sa taille, ce qui devrait lui permettre de faire le saut transatlantique dans les années à venir. À l’instar de son compatriote Aleksej Pokusevski déjà en NBA au Thunder, il a le profil pour devenir un « point forward », un créateur de jeu de grande taille qui peut aussi bien créer pour ses partenaires que pour lui-même.

Yannick Nzosa (2m08, 98 kg, 17 ans, Malaga)

Natif de la République Démocratique du Congo, Yannick Nzosa n’a que 17 ans, mais il a déjà vécu plusieurs vies. D’abord recruté en Italie du côté de Rome où il passera trois ans, il a ensuite trouvé refuge dans l’extrême sud de l’Espagne, à Malaga (au moyen de méthodes peu recommandables de la part du club andalou), où il évolue désormais depuis deux saisons. Grande tige de 2m08 pour 98 kg, le tout jeune intérieur a déjà fait parler de lui en réalisant un match à 10 points à 5/5 aux tirs pour ses grands débuts en Liga ACB, devenant par la même occasion le troisième joueur âgé de 16 ans à marquer au moins 10 points dans un match, après Ricky Rubio et Luka Doncic. Encore frêle physiquement et brut de décoffrage techniquement, Yannick Nzosa présente un profil d’intérieur défensif qui n’est pas sans rappeler un jeune Clint Capela. Déjà capable de bien sentir les coups sur les poses, et les sorties d’écrans, il a ensuite la longueur et les qualités athlétiques pour aller chercher les ballons très haut. De même, en défense, il a déjà fait montre d’un timing très intéressant au contre et il semble capable de pouvoir tenir les duels face à des arrières plus petits et plus vivaces. Nommé dans le cinq majeur des meilleurs jeunes en Liga, Yannick Nzosa va néanmoins être attendu cette saison par rapport à ses progrès en attaque.

Ousmane Dieng (2m01, 90 kg, 18 ans, New Zealand Breakers)

Suivi par des facs prestigieuses en NCAA, dont Duke et Stanford, mais aussi pisté par une franchise de G-League, Ousmane Dieng ne manquait pas d’options d’orientation à la fin de sa période lycéenne. Mais l’ancien pensionnaire de l’Insep a décidé de zapper aussi bien les Etats-Unis que l’Europe pour choisir le championnat australien en signant en faveur des New Zealand Breakers qui lui ont promis un suivi poussé et professionnel dans le cadre du programme « NBL’s Next Stars ». Meneur de très grande taille, Ousmane Dieng est encore trop maigrelet pour prétendre percer en NBA à l’heure actuelle mais son expérience à venir en NBL devrait précisément lui permettre de se renforcer physiquement, tout en répétant ses gammes au tir extérieur et au dribble. Comparé à Paul George, voire Michael Porter Jr, il a pour le coup fait la rencontre de l’arrière star des Clippers durant l’été, lors de son passage à Los Angeles. Avec sa combinaison de taille et de qualités de dribble, Ousmane Dieng fait déjà saliver les scouts NBA de la côte Est à la côte Ouest. Il devrait vraisemblablement se présenter à la prochaine Draft NBA si sa saison australienne se déroule sans accroc.

Carlos Alocen (1m94, 84 kg, 20 ans, Real Madrid)

Dans sa sixième saison en Liga ACB, mais à vrai dire sa quatrième vraie campagne productive, Carlos Alocen fait figure de vétérans dans ce classement de prospects européens. Natif de Saragosse, il y a évolué durant quatre saisons avant d’être rapatrié par le Real Madrid en 2020. Depuis, le meneur espagnol de grande taille fait ses classes au contact des références tels que Sergio Llull et Thomas Heurtel, devant lui dans la hiérarchie madrilène cette saison. Auteur de 5 points, 2 rebonds et 2 passes de moyenne l’année passée, il est, comme tout bon meneur ibère qui se respecte, un grand technicien balle en mains. Il s’est ainsi payé le luxe de faire tourner en bourrique des Kevin Pangos ou Shane Larkin sur ses départs en dribble ou ses changements de direction vers le cercle. À l’image de ses 11 points et 3 rebonds fondamentaux pour conquérir la SuperCopa face au rival éternel de Barcelone, Carlos Alocen doit prendre plus d’épaisseur dans le jeu madrilène cette année. À 20 ans, il est automatiquement éligible pour la Draft à venir.

Roko Prkacin (2m06, 102 kg, 18 ans, Cibona Zagreb)

Roko Prkacin s’est déjà déclaré à la Draft NBA cet été mais, coutume courante, il a retiré son nom avant la sélection officielle. Le jeune ailier croate qui s’est notamment fait connaître lors de l’Euro des moins de 16 ans en 2018 (élu MVP à 18 points, 10 rebonds de moyenne) en est déjà à sa quatrième saison professionnelle au Cibona, après s’être révélé l’an passé à 14 points et 7 rebonds en Ligue Adriatique. Doté d’un physique de costaud, héritage du paternel Nikola (2m08, 111kg), Roko Prkacin a néanmoins un très bon toucher et une maîtrise technique impressionnante. Sa patience au poste bas, où il adore enfoncer ses adversaires, est encore plus étonnante. En manque d’un tir extérieur encore fiable, il est à l’heure actuelle un peu limité à la peinture mais cette nouvelle saison au bercail devrait lui permettre d’élargir encore sa palette.

Tristan Vukcevic (2m08, 100kg, 18 ans, Real Madrid)

Comme Roko Prkacin, Tristan Vukcevic est le fiston d’un ancien habitué du circuit européen, Dusan Vukcevic notamment passé par la Virtus Bologne, l’Olympiakos et le Real Madrid. Si Tristan a débuté en Grèce chez les Reds, il est rapidement passé chez les Blancos du Real à 16 ans, où il évolue encore. La saison passée a été sa première véritable incartade dans le groupe pro, à 3 points et 2 rebonds de moyenne en 20 apparitions. Mais Vukcevic a montré de belles choses, écrasant un dunk sur la truffe du vétéran Bryant Dunston en Euroleague ou enchainant les 3-points pour battre le rival barcelonais en Liga. Grande liane encore légère, Vukcevic n’aura probablement pas les largesses d’un Dieng en Nouvelle Zélande ou Jovic en Serbie, mais dans le grand Real, il est déjà au contact quotidien du plus haut niveau. Même s’il est probablement un peu juste pour la prochaine Draft… Pour l’anecdote, sachez que Vukcevic a le choix cornélien entre pas moins de cinq sélections nationales : serbe et grec par son père, suédois par sa mère, et italien mais aussi espagnol de par son propre parcours.

Azuolas Tubelis (2m10, 111 kg, 19 ans, Arizona Wildcats)

Après avoir réussi une très belle Coupe du Monde des moins de 19 ans, Azuolas Tubelis est de retour à Tucson pour sa saison de sophomore chez les Wildcats. Nommé dans l’équipe des meilleurs freshmen de la Pac-12 la saison passée, à 12 points et 7 rebonds de moyenne, il devrait encore faire un carnage sur les parquets NCAA. Intérieur puissant mais qui a aussi des cannes pour accélérer, le jeune Lituanien a aussi une redoutable papatte gauche qui sanctionne aussi bien à mi-distance qu’à 3-points. Si tant est que Azuolas Tubelis confirme ses très bons débuts américains, il pourrait bien rejoindre les Sabonis et Valanciunas en NBA plus tôt que prévu.

Ismaël Kamagate (2m11, 100 kg, 20 ans, Paris Basket)

C’est la grosse cote de l’été. Appelé à jouer les partenaires d’entraînement des Bleus en préparation olympique, Ismaël Kamagate l’est également à poursuivre son ascension fulgurante dans l’élite hexagonale cette saison. Elément moteur de la montée du Paris Basket en première division l’année dernière, à 9 points et 6 rebonds de moyenne, il a également été de l’aventure tricolore des moins de 20 ans au tournoi Challengers (cinq victoires en cinq matchs) avec 10 points, 4 rebonds, 2 passes et 2 contres de moyenne. Encore brut de décoffrage offensivement, Ismaël Kamagate semble suivre les pas d’un Vincent Poirier dans sa progression express. En tout état de cause, il pourra d’ores et déjà apporter sa pierre à l’édifice parisien (aux côtés du futur Celtic, Juhann Bégarin) avec sa dissuasion au cercle et son sens du timing déjà très au point.

Aleksander Balcerowski (2m19, 123 kg, 20 ans, Mega Basket)

Véritable montagne humaine avec ses 2m19 sous la toise et ses 123 kg sur la balance, le pivot polonais Aleksander Balcerowski a été nommé meilleur jeune de l’EuroCup la saison passée, avec 6 points, 4 rebonds et 1 contre de moyenne pour le compte de Gran Canaria. Pas forcément taillé pour la NBA a priori avec une certaine lenteur inhérente à son gabarit, Aleksander Balcerowski a pour lui d’avoir déjà une belle expérience derrière lui, évoluant en Liga depuis ses 17 ans. Egalement appelé sous les drapeaux, le jeune intérieur polonais a été exemplaire durant le TQO de Kaunas cet été (12 points, 3 rebonds, 3 passes et 2 contres), après avoir été le plus jeune joueur présent à la Coupe du Monde 2019 en Chine. Prêté au Mega Basket, il aura l’occasion de faire monter ses stats et sa cote aux côtés de Jovic et Cazalon, eux aussi bien placés pour être draftés.