Thomas Pesquet rend hommage à la NBA depuis l’espace

Chaque jour, de l’ISS, Thomas Pesquet partage des clichés de la planète, et dimanche, il avait décidé de rendre hommage à sa grande passion : la NBA. Le spationaute a ainsi posté des photos de San Antonio, Philadelphie ou encore Los Angeles et New York avec, pour chaque ville, un petit commentaire personnel.

Ainsi, il avoue « n’avoir jamais accroché avec les Knicks« , même si « c’était un plaisir de regarder les équipes de Pat Riley et Pat Ewing« . Sans surprise, c’est un grand fan des Spurs. « San Antonio a toujours tenu une place de choix dans mon cœur en tant que grand fan de David Robinson, et bien sûr avec le « Big 3 » et nos Frenchies incontournables. Qu’est-ce que j’ai aimé les voir battre les Lakers : la victoire du collectif sur les stars. »

Bien sûr, il a un petit mot pour les Bulls de Michael Jordan et Scottie Pippen, et lorsqu’il évoque les Suns, il révèle « qu’il regardé les Finals de 1993 une bonne vingtaine de fois« . En cassette, précise-t-il !

Quand il évoque Miami, c’est pour parler du Heat de Pat Riley, et non de l’époque des Three Amigos. En 2018, il nous avait raconté cette passion pour la NBA des années 90.

« Les premières finales que j’ai regardées, c’était en 91 avec le premier titre des Bulls de Jordan qui avaient battu les Lakers, avec la fin de l’ère de Los Angeles, des Magic, Divac, Scott, Worthy, etc. Il y avait Pippen côté Bulls. C’était la fin des Lakers, mais le début de la dynastie des Bulls, puis les titres suivants, face aux Blazers, avec Jordan qui prend feu au match 1 avec ses six tirs à 3-points, le « shrug », tout ces trucs là m’ont marqué. C’était des finales hyper spectaculaires, c’était des étoiles dans les yeux ! Les finales contre Barkley en 93, c’était fou. Je me rappelle aussi d’avoir regardé les finales Rockets-Knicks, le duel Ewing-Olajuwon, en fait j’ai tout regardé depuis le début des années 90. Par rapport aux Français, c’était le début pour eux dans les années 90, moitié des 90’s, avec Olivier Saint Jean devenu Tariq Abdul-Wahad Il a un peu entrouvert la porte puis tous les autres se sont un peu engouffrés après : Piétrus, TP, puis Noah sont arrivés et font de superbes carrières. »

Et les Lakers ? « Honnêtement je n’ai jamais été un grand fan des Lakers, mais je ne saurais pas dire pourquoi. Le jaune ? La personnalité de certains joueurs ? En tout cas on ne peut que s’incliner devant leur palmarès ! »