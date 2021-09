De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton sous le charme de Davion Mitchell

Co-MVP de la Summer League et nouvelle égérie de Nike, Davion Mitchell a vécu un été de rêve, après sa Draft par les Kings en neuvième position fin juillet. Visiblement, ses premiers pas avec le groupe de Sacramento sont réussis puisque Tyrese Haliburton et De’Aaron Fox n’ont que de bonnes choses à dire sur leur nouveau coéquipier.

« Ce que j’ai retenu le plus, c’est son travail », avance le premier cité pour NBC Sports. « Il est à la salle tout le temps, on dirait qu’il vit dedans. C’est très bien d’être comme ça. Comme il travaille dur, ce n’est pas une surprise de le voir en être arrivé là dans sa carrière. C’est rafraîchissant de voir un joueur qui travaille comme ça. Ça me pousse à bosser encore plus dur, et j’espère que tout le monde va faire pareil. »

Gros défenseur, il l’a prouvé à Las Vegas, ce qui tombe bien car Luke Walton compte sur ce domaine pour faire avancer les Californiens et briser cette terrible série de saisons sans playoffs, Mitchell a le potentiel pour apporter dès sa première saison estime Fox.

« Il est très bon pour anticiper », analyse le meneur de jeu. « Il est rapide et puissant, ce qui lui permet d’être bon des deux côtés du terrain. Il a d’excellents instincts. C’est un vieux rookie (23 ans), qui pèse plus de 95 kilos, donc il est prêt pour la NBA, prêt à apporter tout de suite. J’ai joué contre lui à l’entraînement et c’est un joueur NBA. »