Co-MVP de la Summer League, Davion Mitchell signe avec Nike

Co-MVP de la Summer League avec Cameron Thomas, Davion Mitchell va prendre un chemin opposé au rookie des Nets. Si Cameron Thomas a rejoint adidas, Davion Mitchell, lui, s’est engagé avec Nike.

Le site Boardroom a confirmé un contrat de plusieurs saisons entre le 9e choix de la Draft et la marque à la virgule, qui signe là son neuvième rookie cet été.

Les autre prises ? Cade Cunningham, premier choix de la Draft, Scottie Barnes, le duo des Warriors, Moses Moody et Jonathan Kuminga, et dernièrement Josh Giddey.

Davion Mitchell a brillé durant la ligué d’été avec ses 10.8 points et 5.8 passes de moyenne, mais ce sont surtout ses performances en défense qui ont été soulignées. Elles ont été précieuses dans la réussite de Sacramento, qui a remporté la compétition.

BREAKING: Kings rookie and No. 9 overall pick Davion Mitchell has signed a multi-year endorsement deal with Nike. pic.twitter.com/sWKlXblEGk

— Boardroom (@boardroom) September 13, 2021