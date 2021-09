Luke Walton prône la défense pour ramener les Kings en playoffs

Après quinze saisons sans voir le bout d’une série de playoffs, les Kings s’alignent cette saison avec l’objectif évident de briser cette longue série noire, la plus longue de la ligue. Et la plus longue de l’histoire de la NBA, à égalité avec les Buffalo Braves, ancêtres des Clippers…

Pour Luke Walton, il ne faut pas s’attendre à un miracle mais poursuivre les efforts entamés la saison dernière, autour du duo d’arrières prometteurs que sont De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton notamment.

« Tout doit partir d’un travail régulier. On veut construire sur ce qu’on a fait la saison passée et durant l’intersaison », affirme l’entraîneur dans l’émission The Jump, de son copain Richard Jefferson. « Rico Hines est la personne qui s’occupe de faire travailler nos joueurs pendant l’été et il a fait du très bon boulot. Tyrese et De’Aaron ont pris du muscle, et des bonnes habitudes de travail. Et on va continuer à viser les playoffs cette année. »

Pour ce faire, Sacramento compte s’appuyer sur son dragster, De’Aaron Fox, qui a livré sa meilleure campagne en carrière la saison dernière, à hauteur de 25 points, 7 passes et 3 rebonds. Aux bords du All-Star Game, le meneur doit devenir encore plus leader. Et selon son coach, ça passe avant tout par son investissement en défense.

Défense, défense, défense…

« Il peut aller aussi haut qu’il le voudra. Il est l’un de ces joueurs assez uniques qui peut être, à son meilleur niveau, un stoppeur en défense, un joueur que personne ne peut tenir défensivement et il peut aller sur la ligne des lancers à volonté. Quand son tir extérieur est réglé, ça lui ouvre toutes les possibilités. On va continuer de lui faire confiance et de lui donner le ballon pour aller percuter et prendre ces tirs extérieurs. Il tournait également à 7 ou 8 passes de moyenne la saison passée et on veut qu’il continue à créer du jeu pour ses coéquipiers. On a mis l’accent sur son impact défensif aussi car c’est ce qui nous a tués la saison dernière. En tant que leader, on a besoin qu’il hausse son niveau de jeu en défense. »

Parmi les pires défenses de la Ligue ces dernières années, les Kings en ont logiquement fait une des priorités de leur intersaison. Outre l’investissement de De’Aaron Fox en tant que leader, Sacramento a récupéré un rookie, en la personne de Davion Mitchell, qui devrait également les aider dans ce domaine.

« Un de nos objectifs de l’intersaison était de renforcer notre défense. On a regardé une tonne de vidéos sur Davion et on a mené notre petite enquête sur lui. Monte [McNair] a fait du bon boulot pour faire venir chez nous un joueur qui est déjà prêt à jouer, qui est déjà prêt à contribuer, comme l’an passé avec Tyrese. Depuis que Davion est là, même si ce n’était que la ligue d’été, c’était bien de pouvoir gagner, car on veut gagner tout ce à quoi à on participe et continuer à construire ce type de mentalité. Ce jeune homme a gagné au lycée, il a gagné à l’université. Maintenant, on s’attend à ce qu’il nous aide à gagner chez les pros. Il va nous aider défensivement mais j’ai été agréablement surpris par ce qu’il peut apporter offensivement aussi. »