Carmelo Anthony s’amuse aussi des critiques sur l’âge des Lakers

Avec un âge moyen de 31 ans pour attaquer la saison, les Lakers disposent de l’effectif le plus âgé de la saison, et parmi les 15 joueurs sous contrat, neuf seront âgés d’au moins 33 ans au 1er janvier 2022 ! Le plus âgé de tous ? Carmelo Anthony avec ses 37 ans et quelques mois.

L’âge de raison selon lui quand on lui demande ce que ça fait de porter le maillot violet et or des Lakers.

« Je pense qu’il y aura du plaisir. Je vais vraiment en profiter » répond-il à Complex. « J’ai parlé de loyauté et d’apprentissage du business dans le basket, et j’en suis à un stade de ma carrière où j’en ai conscience. J’arrive donc avec un état d’esprit différent et une compréhension différente de ce qui est en jeu. Que devons-nous faire, que dois-je faire pour que ça marche ? Pour être honnête avec vous, j’ai hâte que ça commence ».

« Nous nous connaissons mieux que personne »

Comme tous les « vétérans » des Lakers, Melo a été interrogé aussi sur les critiques liées à l’âge des Lakers. Comme LeBron James ou Rajon Rondo, il estime que ces critiques sont là pour créer du débat et faire de l’audience…

« Franchement, je pense que ce sera trop facile pour vous de dire : « Ouais, ils vont être comme ça. » C’est trop facile. Vous appâtez les gens pour lancer un débat. Tout est question de débat. On en a conscience et on le comprend. C’est ce que vous devez faire. Nous le comprenons et nous en rions. Nous le prenons à la légère et nous passons à autre chose parce que tout le monde a son opinion sur le sujet et nous nous connaissons mieux que personne » poursuit Carmelo Anthony. « Nous savons ce que nous avons à faire, et nous savons comment nous allons le faire. Ce sont les choses que nous devons gérer. Il est donc facile pour les personnes extérieures ou les adversaires de donner leur point de vue global et c’est très subjectif. Et vous devriez le faire. [Rires] Vous devriez le faire parce que cela apporte plus de téléspectateurs, plus de vues, plus de débats et plus d’anticipation. Et quand ça se passe comme ça, gagner un championnat est la partie la plus plaisante ».