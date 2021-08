LeBron James répond aux critiques sur l’âge avancé des Lakers

Les Lakers en ont quasiment terminé de leur recrutement, et à l’exception de Malik Monk et Kendrick Nunn, ils ont recruté essentiellement des trentenaires : Russell Westbrook et Kent Bazemore ont 32 ans, Wayne Ellington en a 33, Dwight Howard 35, Trevor Ariza a déjà 36 ans, comme LeBron James et Marc Gasol, tandis que Carmelo Anthony est le plus âgé de tous avec 37 ans.

Alors que les champions NBA 2020 ont craqué physiquement dans la défense de leur titre avec des blessures de leurs joueurs majeurs, ce choix de recrutement n’a pas manqué de faire sourire.

Est-ce que cet effectif âgé pourra être frais au moment d’attaquer les playoffs ? Certains en doutent, et LeBron James leur a répondu sur les réseaux sociaux. Un message qu’il a ensuite effacé, mais le voici.

« Continuez de parler de mon équipe, de l’âge de nos joueurs, de leur manière de jouer, qu’untel est toujours blessé, qu’on a fait notre temps en NBA, etc, etc. Faites-moi une faveur s’il vous plait, et j’insiste, s’il vous plait : gardez la même énergie quand ça va commencer. C’est tout ce que je demande. Merci ! »

