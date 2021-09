Caleb Martin déterminé à rebondir à Miami

Derrick Jones Jr, Duncan Robinson, Max Strus, Gabe Vincent ou encore Chris Silva, tels sont les anciens joueurs signés par le Heat en « two-way contract » qui ont réussi à profiter de cette opportunité pour se faire une place en NBA.

Signé en tant que tel, Caleb Martin espère bien emprunter le même chemin. L’ailier semble en tout cas ravi d’arriver dans une franchise pas comme les autres, où les standards sont élevés et où seul le travail acharné est récompensé.

« On entend beaucoup de choses positives sur la franchise de Miami. Il est clair qu’ils font venir des joueurs qui veulent gagner et qu’ils font un excellent travail pour former et développer les gars grâce à leur programme. Évidemment, ce sont des points qui ont été décisifs pour moi quand il a été question de choisir un endroit où aller », a-t-il déclaré au Miami Herald.



Un « two-way player » en « two-way contract »

Le Heat estime peut-être que Caleb Martin est de cette trempe, l’ailier ayant par ailleurs réalisé l’un des meilleurs matchs de sa saion rookie lors de la dernière rencontre de l’exercice 2019-2020, juste avant la suspension du championnat. Polyvalent, comme son frère jumeau Cody, il avait alors aligné 19 points, 7 rebonds, 3 passes décisives et 4 interceptions.

« Ils font venir des gars dont ils pensent qu’ils peuvent apporter quelque chose ou qu’ils peuvent en faire des joueurs utilisables dans l’identité de jeu qu’ils veulent façonner. Même si je suis un joueur en « two-way », mon objectif est d’arriver, d’avoir un impact immédiat avec mon expérience, mes compétences et mes qualités athlétiques et d’être actif », a-t-il ajouté.

La polyvalence du joueur qui se décrit comme un « two-way player » a sans doute séduit Miami, notamment sa capacité à défendre sur plusieurs postes. « Je peux défendre du poste 1 à 4, et je me sens même à l’aise au poste cinq, simplement parce que je peux utiliser différentes tactiques pour défendre sur des gars plus grands, les coller lorsqu’ils ont le ballon sur le ballon et les couper du jeu ».

Reste maintenant à saisir sa chance, en G-League puis potentiellement au cours des 45 jours qu’il pourra passer au sein de l’équipe première, un défi qui s’annonce loin d’être évident au sein de l’effectif du Heat.

« Je pense que la chose la plus importante est d’être à l’aise là où je suis et de l’être suffisamment pour prendre ces tirs sans avoir à réfléchir. Je pense simplement que j’ai eu du mal l’année dernière à me retrouver dans un certain type de situation, à me mettre trop de pression pour réussir chaque tir au lieu de jouer confortablement. Quand vous êtes entouré de gars ou d’un staff qui croit en vous, et qui veut que vous preniez ces tirs sans vous poser de questions, le niveau de chaque joueur augmente. C’est ce que je ressens ici ».