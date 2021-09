Début août, les Hornets décidaient de se séparer de leur ailier Caleb Martin, à qui il restait un an de contrat (non garanti). Un peu plus d’un mois plus tard, le voilà qui obtient un « two-way contract » à Miami, pour la saison 2021/22, comme rapporté par The Athletic.

Le jumeau de Cody Martin devra donc se refaire une place dans la ligue, du côté du Heat, derrière Jimmy Butler, Duncan Robinson, P.J. Tucker ou encore KZ Okpala, sur l’aile floridienne. Le rôle du joueur de 25 ans dans la rotation d’Erik Spoelstra sera donc sans doute bien plus restreint qu’à Charlotte.

Car en deux années chez les Hornets, et en dépit de faibles stats individuelles (5.3 points, 2.5 rebonds et 1.3 passe de moyenne, en 16 minutes, à seulement 39% aux tirs et 32% à 3-points), Caleb Martin s’était effectivement imposé comme une vraie rotation sur le poste 3. Notamment la saison dernière, en relais de Gordon Hayward.

LEXIQUE

Two-way contract : conçu pour créer une passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque franchise de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire principalement évoluer dans leur franchise de ligue de développement affiliée, mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. Depuis 2021, cette limite de 45 jours s’est transformée en une limite de 50 apparitions sur la feuille de match. Passée cette limite, la franchise devra alors laisser son joueur en G-League ou lui proposer un vrai contrat NBA.