Pau Gasol ne se voit qu’à Barcelone

Alors que son petit frère, Marc, est en passe de quitter la NBA pour retrouver l’Espagne, Pau Gasol compte bien y rester. La saison prochaine, pour l’ancien joueur des Lakers, ce sera à Barcelone ou rien.

« Je ne me vois pas jouer dans une autre équipe européenne que le FC Barcelone, cela n’aurait aucun sens pour moi », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, à laquelle le quotidien espagnol Marca a assisté.

Ce n’est toutefois pas encore assuré qu’on le retrouve sur les parquets l’an prochain. À 41 ans, et alors qu’il vient de prendre sa retraite internationale avec son frère, Pau Gasol s’interroge pour la suite.

« Je suis encore en train de réfléchir pour savoir si je dois continuer ou non. Ce ne sera pas une décision facile à prendre et quand je le saurai, je vous le ferai savoir. Je suis professionnel depuis 23 ans et je mets tous les facteurs dans la balance pour prendre une décision rapidement et pouvoir la communiquer. »

Parmi les facteurs évoqués, il y a sa famille, avec qui il aimerait passer plus de temps, ainsi que la dimension physique. « Si je continue à jouer, je prends des risques car j’ai beaucoup sollicité mon corps », a formulé l’Espagnol, habitué aux longues campagnes de playoffs et aux compétitions internationales avec son pays.

Toujours en contact son ami de toujours Juan Carlos Navarro, le GM du Barça, qui sera informé en priorité de sa décision, Pau Gasol ne regrette pas sa signature de la saison passée. « J’apprécie beaucoup l’intérêt du Barça. Ce que j’ai vécu la saison dernière était très spécial, on était très proches de remporter l’EuroLeague et on a bien terminé l’année en remportant la Liga. »

À lui de voir s’il s’agissait là de sa dernière danse ou non, alors que le coach de Barcelone, Sarunas Jasikevicius, a dit vouloir se focaliser sur son groupe actuel. L’an passé, Pau Gasol était resté plusieurs mois dans le flou, lorgnant une place aux Lakers, avant de rejoindre le club espagnol en février.