Marc Gasol officiellement libéré par les Grizzlies

Memphis a officialisé plusieurs mouvements attendus. Le premier, c’est le « buyout » de Marc Gasol, récupéré en compagnie d’un second tour de Draft en 2024, le pivot et les Lakers n’étant plus sur la même longueur d’onde.

Désormais, le petit frère de Pau va pouvoir boucler la boucle et s’engager avec Gérone, le club qu’il a fondé. À 36 ans, Marc Gasol évoluera donc en deuxième division espagnole cette saison.

Par ailleurs, la franchise du Tennessee, qui a multiplié les échanges cet été afin de mettre la main sur des seconds tours de Draft, a aussi confirmé le transfert de Juancho Hernongomez vers les Celtics, en échange de Kris Dunn et Carsen Edwards. Il fallait attendre ce 15 septembre pour que ces deux derniers puissent être tradés ensemble.