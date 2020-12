Pau Gasol rêve d’une dernière pige aux Lakers

À 40 ans, Pau Gasol veut s’offrir une dernière danse en NBA, avant sans doute de conclure sa carrière en beauté lors des Jeux olympiques 2021 de Tokyo, avec l’équipe d’Espagne. Et l’intérieur a une équipe en tête…

« Il y a un sens et une histoire ici », explique-t-il à ESPN sur son envie de rejoindre les Lakers. « Je ne vais pas mentir. Ce serait très spécial, et maintenant que mon frère [Marc] est là, ce serait encore plus spécial. Mais je ne suis pas en mesure d’être très exigeant. Je n’ai pas dix offres sur la table ».

Champion avec Los Angeles en 2009 et 2010, Pau Gasol pourrait ainsi boucler la boucle aux côtés de son frère, mais également LeBron James et Anthony Davis. De quoi peut-être accrocher un troisième titre avant la retraite.

Le problème, c’est qu’il n’est plus apparu en match officiel depuis mars 2019, qu’il s’est depuis fait opérer deux fois du pied gauche et qu’il n’est clairement pas une priorité pour les franchises. Avec son agent, l’Espagnol a bien discuté de quelques invitations à des « training camp » mais il a préféré continuer de travailler chez lui, dans le nord de la Californie, ce qui lui permet de rester auprès de sa femme et de leur petite fille, Elisabet Gianna Gasol.

« Je veux avoir la possibilité de contribuer, de me sentir utile », explique-t-il. « Pas seulement d’être dans l’équipe. Je ne suis pas comme ça. Je veux en profiter, et les joueurs aiment généralement jouer. »

Les Lakers ont encore une place libre dans leur effectif mais avec déjà Anthony Davis, Marc Gasol, Montrezl Harrell, Kyle Kuzma et Markieff Morris à l’intérieur, le sextuple All-Star (2006, 2009–2011, 2015, 2016) a très peu de chances de voir son rêve se réaliser. À moins d’une blessure qui libèrerait une place un peu plus tard dans la saison…