Début octobre, Pau Gasol expliquait qu’il lui restait un mois, voire un mois et demi, de préparation pour savoir s’il était encore capable d’évoluer au plus haut niveau. Ce lundi, dans L’Equipe, le double champion NBA confirme qu’il est dans la dernière ligne droite, et il aimerait s’offrir une dernière danse outre-Atlantique.

« Je suis plus que jamais concentré sur la dernière phase de ma rééducation. Si je retrouve mes capacités, j’aimerais gagner une place dans une équipe NBA et jouer une dernière saison dans la meilleure ligue du monde » annonce-t-il, excluant un retour en Espagne. « Mon objectif principal est Tokyo. Si le sélectionneur estime que je peux toujours apporter à l’équipe, ce serait un bonheur et un honneur de me battre une dernière fois avec la « familia ». »

Dans cet entretien, Gasol évoque aussi son amitié avec Kobe Bryant, décédé en janvier dernier. Très proche de la famille Bryant, avec qui il vient de fêter Halloween, il a d’ailleurs donné Gianna comme deuxième prénom à sa fille. « On partageait tout, on parlait de ce qu’on voulait accomplir. Je pouvais me reposer sur lui. Sa détermination, sa mentalité étaient inspirantes, et le resteront. Cette année 2020 a été très difficile, pour de nombreuses raisons. La plus dure, personnellement, a été la perte de mon ami et de sa petite fille. Ma femme et moi considérons les Bryant comme notre famille. Nous serons présents à leurs côtés, pour le reste de notre vie. »

