Pau Gasol se donne encore un mois et demi pour s’évaluer en vue d’un retour

Après deux dernières piges pas vraiment concluantes, à Milwaukee en fin de saison 2018-2019, où il a disputé trois matchs puis à Portland où il n’a même pas joué, Pau Gasol garde espoir pour la saison à venir. L’international espagnol espère toujours pouvoir disputer les JO de Tokyo avec la « Roja » l’été prochain avant de raccrocher.

Opéré en mai 2019 d’une fracture de fatigue au niveau du pied gauche dont il a eu beaucoup de mal à se remettre, Pau Gasol se donne encore 90 jours avant de prendre sa décision pour la saison à venir.

« Cette pandémie, et tous les soucis qui ont suivi, me donnent un peu plus de marge pour poursuivre ma rééducation et la progression est positive, » assure-t-il à l’agence de presse EFE. « D’ici un mois ou un mois et demi, mon niveau d’exigence sur le terrain sera très élevé, et là je verrai si je peux à nouveau être compétitif ».

Pau Gasol n’a pas précisé s’il visait uniquement la NBA, dont la prochaine saison, repoussée suite à la pandémie de Covid-19, débuterait en janvier. Il a en revanche balayé les rumeurs l’envoyant au Barça avec son frère Marc.

« Marc et moi au Barça ? Je suis surpris par l’impact et le chemin qu’a pu faire cette information non vérifiée. Ce sont des fake news », a-t-il ajouté.