Champion d’Espagne avec le Barça, Pau Gasol a réussi (à moitié) son pari

Disparu des radars NBA depuis une dernière pige non concluante du côté de Portland en 2019, Pau Gasol avait signé dans son club formateur de Barcelone en mars dernier. Opposé à l’ennemi juré du Real Madrid en finale de la Liga ACB, le Barça a remporté deux matchs consécutifs pour devenir à nouveau champion d’Espagne, une première depuis 2014.

A presque 41 ans, et après de longs mois de rééducation et de travail physique, ne serait-ce que pour être à nouveau digne de jouer, Gasol a donc soulevé son deuxième trophée de champion dans son pays… vingt ans après le premier, en 2001, avant que le jeune Pau ne décolle pour les Etats-Unis et la Draft NBA (puis Memphis et l’immense carrière qu’on connaît).

« Tout ce pourquoi je me suis battu et j’ai travaillé jouer après jour ces deux dernières années prend désormais un sens particulier après la victoire d’hier. Soulever à nouveau ce trophée à la maison, avec mes proches et mon club… C’est indescriptible. Je suis fier de faire partie de cette grande équipe. On est les champions !!! »

16 d’évaluation en playoffs à presque 41 ans !

Avec 12 points à 65% de réussite aux tirs, plus 6 rebonds pour 16 d’évaluation en 16 minutes, Gasol n’a pas fait acte de présence, et il a bel et bien participé à ce nouveau titre qui remet le Barça au sommet en Espagne.

Seul bémol à ce comeback chez lui : la défaite en finale de l’Euroleague face à l’Efes Istanbul de Rodrigue Beaubois et Adrien Moerman. C’était l’objectif majeur de la légende catalane. La seule ligne qui manque encore à son immense palmarès.

Appelé à soulever le trophée en premier, par Nikola Mirotic (MVP des Finales) et Pierre Oriola, Gasol s’est exécuté. Le géant espagnol n’a d’ailleurs pas encore fermé la porte sur la possibilité de remettre ça… avec son frangin Marc la saison prochaine ?