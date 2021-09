Un contrat largement non garanti pour Dante Exum à Houston

S’il a retrouvé des couleurs à Tokyo, pendant les Jeux olympiques, Dante Exum peine toujours à faire de même en NBA. La faute à un physique très, très fragile. La preuve : depuis 2014, il n’a disputé que 245 matches, soit deux fois moins que certains camarades de Draft…

C’est pourquoi les Rockets, qui vont le conserver même s’il n’a toujours pas joué un match sous leurs couleurs, ont décidé de prendre un risque bien calculé. En effet, d’après ESPN, l’extérieur va signer un contrat de trois ans, autour de 15 millions de dollars, mais dont l’essentiel ne sera pas garanti et prendra la forme de primes.

Un contrat « à la Nene », « sans risque », comme l’a souligné Bobby Marks, le spécialiste des questions de contrat chez ESPN. En 2019, les Rockets avaient prolongé l’intérieur brésilien avec un contrat au salaire minimum vétéran (2.6 millions de dollars) mais qui pouvait atteindre les 20 millions avec les divers bonus (un certain nombre de rencontres à jouer pour les débloquer) et surtout qui devait peser 12.6 millions en cas d’échange. Finalement, pour éviter de voir ces deals fleurir à l’avenir, la NBA avait amendé le contrat.

Cette manœuvre avait, à l’époque, surtout pour but de faciliter un éventuel échange. Là, pour Dante Exum, elle est essentiellement sportive. On l’a dit, l’ancien du Jazz et des Cavaliers est trop souvent blessé pour lui offrir un contrat garanti et des bonus abordables à débloquer (jouer plus de 40, 50 ou 60 matches par exemple, ou atteindre un certain nombre de minutes) présentent un bon compromis pour la franchise et le joueur. Puisque c’est dans l’intérêt des deux camps de voir Dante Exum souvent sur le parquet.

Comme un Zach Collins à San Antonio, le médaillé de bronze aux Jeux olympiques va devoir faire ses preuves pour mériter son salaire, et si ce n’est pas le cas, alors les Rockets n’auront pas trop dépensé pour lui.