Onze ans après, Chris Bosh a rendu sa bague à Pat Riley

Avant d’évoquer Kobe Bryant et sa carrière faite de très hauts et de très bas, Chris Bosh a entamé son speech par un geste envers Pat Riley. Pour son intronisation, il avait choisi l’actuel président du Heat et Ray Allen, son ancien coéquipier. Allen parce que c’était un « formidable coéquipier, un ami, et parce qu’il a mis son tir dans le Game 6« . Et Riley parce qu’il a vécu de grands moments avec lui, et ça avait commencé avant la NBA…

« La première fois que j’ai rencontré Pat Riley, j’avais 19 ans. C’était pour un entretien avant la Draft » raconte Bosh. « Je me souviens que j’étais tellement nerveux, et ma famille aussi. Ils étaient des groupies face à lui. On a vécu des moments incroyables ensemble, et pour te rendre hommage, j’ai un cadeau pour toi. »

Ce cadeau, c’est une bague, et Bosh en rappelle l’histoire, tout en imitant Riley.

« Quand j’ai rencontré Pat durant la free agency en 2010, il a sorti tous les trucs possibles et alors que je commençais à me lever pour quitter la réunion, il a tenté un dernier truc. Il a sorti un sac en velours plein de bagues de champion et les a balancées sur la table. Il en a pris une, m’a regardé droit dans les yeux et m’a dit : « Tu me la rendras quand on en gagnera une ensemble ».

Il s’agissait de la bague de champion en 2006, le premier titre du Heat, et Bosh ne lui avait jamais rendue !

« Aujourd’hui, quand j’y pense, c’était dingue parce que je n’avais pas encore accepté de signer avec Miami. Mais vous le savez, c’est Pat… Nous avons gagné deux bagues similaires à celle-ci ensemble. Mais je n’avais jamais rendu celle qu’il m’avait prêtée parce que, pour une raison ou une autre, je voulais attendre le bon moment et vous savez, j’ai trouvé que ce serait le bon moment pour le faire. »