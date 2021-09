C’est le grand jour pour NBA 2K22 : quelles sont les nouveautés ?

C’est le grand jour, baptisé « 2K Day », et c’est l’heure de choisir votre édition du tout nouveau NBA 2K22, dont la sortie est prévue aujourd’hui dans le monde entier. C’est aussi l’occasion de faire un tour d’horizon des nouveautés présentes sur le jeu.

Commençons par le « Gameplay », dont la priorité était d’améliorer la défense, et qui a revu sa copie sur les mouvements de contestation et le contre, qui ont été améliorés, pour le joueur comme pour l’IA. Autre correction, les changements de direction, les départs, les arrêts et les coupes, qui se voudront plus précis, avec un meilleur positionnement des pieds sur les versions « next gen ». La couverture du « pick-and-roll » et les aides défensives sont aussi plus réactives.

Concernant l’attaque, l’accent a été mis sur le un-contre-un, une nouvelle jauge de tir « avec une fenêtre de réussite dynamique » pour le tir extérieur, et des jauges de timing ajustées sur les finitions près du cercle.

Ce qui fait le succès de NBA 2K, c’est aussi sa multitude de modes qui essaient de satisfaire tous les profils de joueurs, avec « MyTeam », « MyNBA », « MyCareer » et désormais « The W », un tout nouveau mode inspiré du « MyCareer », mais plongé dans l’univers de la WNBA.

Un nouveau mode « Draft » pour « MyTeam » ; « MyNBA » met l’accent sur « MyStaff »

Pour « MyTeam », le « Fifa Ultimate Team » à la sauce NBA, la principale nouveauté s’appelle la « Draft MyTeam », un nouveau mode multijoueur dans lequel il s’agit de former une équipe complète, avec le choix entre sept packs permettant de sélectionner 13 joueurs et un coach. Les modes « Triple Menace en ligne » et « défis et compétences » ont également subi un petit lifting. Les qualifications pour un tournoi doté à hauteur de 250 000 dollars rythmeront les Saisons, qui évolueront toutes les six semaines.

Également très immersif pour les passionnés de management, le mode « MyNBA » (anciennement appelé « MyGM ») regorge lui aussi de nouveautés, comme la façon dont il vous faudra constituer votre staff de treize éléments, du « front office » à la partie coaching (entraîneur principal, assistants spécialistes des intérieurs ou de la défense…), en passant par les départements scouting et médecine du sport. Il vous faudra faire des choix judicieux en fonction de la composition de votre effectif et du style de jeu que vous voulez donner à votre équipe.

Les entraînements individuels et les entraînements collectifs auront également davantage d’impact sur vos performances. Enfin, au niveau ergonomique, les menus et l’affichage des profils ont aussi été repensés, pour mieux mettre en lumière les informations clés. Des options de coaching en fonction des situations de jeu pourront aussi être prédéfinies, toujours dans le but d’optimiser les performances de votre effectif.

Entre terre et mer, « MyCareer » met le paquet

« MyCareer » reste sans aucun doute le plus plébiscité de tous les modes, avec cette année deux univers différents pour les deux générations de consoles.

Pour les PS5 et Xbox Series X/S, une toute nouvelle ville en « open world » a été élaborée, dans laquelle vous incarnerez « MP », star du lycée prête à tout pour atteindre son rêve de jouer en NBA. Aux côtés de son ascension sportive, l’histoire vous permettra d’assouvir votre passion pour la mode, les affaires ou la musique. Le scénario se veut également moins linéaire que sur les éditions précédentes, dans lesquelles les scènes cinématiques étaient concentrées à 90% sur le début de votre aventure, notamment à travers différentes quêtes et activités annexes, mais aussi sur vos propres choix qui altéreront le scénario.

Les versions pour PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC auront pour terrain de jeu un paquebot de croisière appelé « Cancha del Mar » pour remplacer le traditionnel quartier, cette fois découpé en cinq étages, du hall jusqu’au pont supérieur. Les Saisons seront l’occasion pour le paquebot de faire des excursions aux quatre coins du globe, afin de proposer une expérience toujours plus originale. L’Égypte et l’Islande sont deux destinations au programme. Le capitaine à bord, un certain Ronnie 2K, se tient déjà prêt à vous accueillir.

Welcome to The Cancha Del Mar, the new #NBA2K22 cruise ship park experience on PS4 🚢 Watch this breakdown from captain @Ronnie2K pic.twitter.com/3sawds67HO — NBA 2K (@NBA2K) September 9, 2021

« The W », le petit nouveau

Pour terminer, le mode « The W », inspiré du mode « MyCareer » version WNBA, lancé l’an dernier, a également été complètement revu.

La principale nouveauté du mode réside dans l’implication des meilleures joueuses et légendes de la WNBA, puisqu’elles seront au coeur de votre progression. Ce sera ainsi à vous de vous constituer un réseau de contacts parmi les plus prestigieux, afin d’améliorer vos compétences en vous entraînant ou en affrontant ces légendes sur des 1-contre-1, 2-contre-2 ou 3-contre-3, en 21 points.

Chaque légende vous aidera à progresser dans différents secteurs de jeu, en fonction des compétences de joueuses stars sollicitées, comme Elena Delle Donne, A’Ja Wilson ou Candace Parker.

Les jours sans match seront aussi l’occasion de donner de nouvelles directions à la carrière de votre joueuse, avec des nouvelles activités qui influeront sur votre progression, votre popularité ou votre portefeuille. Les matchs et séances d’entraînement resteront le meilleur moyen de faire progresser votre personnage.

À noter que votre bonne entente avec les membres du staff sera précieuse et pourra vous offrir quelques « bonus » en cours de route.

PS5 / Xbox SeriesX|S

Édition standard : 74,99 euros

Pack numérique cross-gen : 84,99 euros

NBA2K22 Édition 75eanniversaire : 99,99 euros

PS4 / Xbox One/ Switch / PC