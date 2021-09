NBA 2K dévoile les nouveautés du mode « MyTeam »

Avec l’émergence du mode « Fifa Ultimate Team » sur l’autre simulation de sport dominant actuellement le monde des jeux vidéo, le mode « MyTeam » de NBA 2K a également connu un regain d’intérêt de la part des joueurs ces dernières années.

Ce dernier a donc été au cœur des préoccupations pour cette édition 2022 de NBA 2K, avec pour principale nouveauté la Draft MyTeam, un nouveau mode multijoueur dans lequel il s’agit de former une équipe complète à l’aide de cartes Joueur, comprenant les toutes nouvelles cartes de MyTEAM. Lorsqu’on commence une nouvelle Draft, on a alors le choix entre sept packs permettant de sélectionner 13 joueurs et son coach.

On peut choisir un ou deux joueurs dans chacun des packs de poste, mais le plus précieux des packs, c’est le premier à gauche, le Pack à l’affiche (Colossal). Un pack qui contient les toutes nouvelles cartes de MyTEAM qu’on peut drafter et utiliser en match. Contrairement aux autres packs, il ne contient que trois cartes qui s’ajoutent automatiquement à la formation. On peut compter sur ces joueurs pour devenir les meilleurs joueurs de son effectif et pour mener son équipe à la victoire. Le Pack à l’affiche sera mis à jour tous les vendredis.

Du neuf dans les modes « Triple Menace en ligne » et les « Défis et Compétences »

Le mode Triple Menace en ligne (3 contre 3) a pour sa part été revisité avec une nouvelle façon de faire progresser à travers « les 100 ». Au début de chaque partie, on reçoit ainsi 100 points. À l’issue de chaque match (victoire ou défaite), le nombre de points marqués par l’adversaire est soustrait à ces 100 points. Une façon de mettre en valeur la défense, comme l’ont voulu les développeurs du jeu sur cette édition. Les joueurs Récompenses de saison sont de retour. Comme l’année dernière, ces récompenses exclusives du mode MyTEAM seront régulièrement mises à jour.

Les « Défis hebdomadaires et Moment » ont eux été remplacés par les « Défis matchs improvisés et Compétences ». Pour les défis de matchs improvisés, on peut affronter chaque jour une équipe générée en fonction de l’effectif actuel. Les Défis Compétences regroupent désormais les anciens Défis hebdomadaires et Moment. On y trouvera des Défis complètement inédits dans le mode MyTeam, comme tenter de reproduire des exploits historiques (égaler les 9 tirs à 3-points réussis par Klay Thompson avec un seul joueur ou les 29 paniers à 3-points réussis par les Bucks).

Kobe Bryant et Carmelo Anthony pour lancer la Saison 1

La Saison 1 a été baptisée « Call to ball » et comportera de nouvelles cartes de récompense de joueur saisonnier à remporter comme une carte Kobe Bryant Agent libre à 93 (et d’autres précieux atouts) qui permettra aux joueurs de mener leur formation ou d’atteindre le niveau 40 pour gagner une carte Carmelo Anthony Diamant rose.

On peut aussi récupérer les 6 bagues de cette saison du mode Limité pour remporter un Devin Booker Diamant rose, ou gravir les échelons du mode Illimité et obtenir un Wilt Chamberlain Diamant rose en enchaînant 12 victoires.

Deux tournois à 250 000 dollars

L’autre grand événement de l’édition résidera dans les deux tournois « MyTeam » en ligne, à 250 000 dollars chacun, pour les consoles PlayStation 4/Xbox One et pour les PlayStation 5/Xbox Series.

Comme pour les années précédentes, des qualifications seront organisées lors de chaque Saison afin de permettre à tous les membres de la communauté de tenter leur chance. Puis, les 64 joueurs qualifiés (32 par tournoi) seront répartis dans des tableaux à élimination directe afin de déterminer les quatre finalistes à l’occasion d’un tournoi qui aura lieu en mars. Le vainqueur empochera 200 000 dollars, et le finaliste 50 000.

L’exercice sera rythmé de nouveaux défis, agendas, récompenses, événements, avec toujours plus de personnalisation annoncée des joueurs, des équipes tout au long de l’année, et même de chaussures avec le « Labo Baskets MT ».