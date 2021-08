NBA 2K22 : « The W », le nouveau mode qui monte

Avec « The W », l’expérience WNBA de NBA 2K prend une nouvelle ampleur puisque le mode a été considérablement développé sur l’édition à sortir le 10 septembre prochain.

La principale nouveauté du mode réside dans l’implication des meilleures joueuses et légendes de la WNBA puisqu’elles seront au coeur de votre progression. Ce sera ainsi à vous de vous constituer un réseau de contacts parmi les plus prestigieux afin d’améliorer vos compétences en vous entraînant où en affrontant ces légendes sur des 1-contre-1, 2-contre-2 ou 3-contre-3 en 21 points.

Des « cas contacts » à multiplier

Chaque légende vous aidera ainsi à progresser dans les différents secteurs du jeu en fonction des compétences des joueuses stars sollicitées comme Elena Delle Donne, A’Ja Wilson ou encore Candace Parker. Ce sera l’essence de l' »atelier Contact », détaillé ici par 2K :

« Chaque contact se spécialise dans des compétences différentes et vous aidera à améliorer l’une de vos catégories d’insigne. Gagnez contre la joueuse pour améliorer considérablement votre insigne dans cette catégorie. Si vous n’arrivez pas à vaincre votre contact la première fois, ce n’est pas grave. Vous pouvez réessayer autant de fois que vous le voudrez ».

Les jours sans match seront aussi l’occasion de donner de nouvelles directions à la carrière de votre joueuse, avec des nouvelles activités qui influenceront votre progression, votre popularité ou votre portefeuille. Les matchs et séances d’entraînement resteront le meilleur moyen de faire progresser votre personnage.

À noter que votre bonne entente avec les membres du staff sera précieuse, et pourra vous offrir quelques « bonus » en cours. « Les coachs peuvent vous être utiles, tout comme les anciennes joueuses de la WNBA », précise 2K.

Des nouveautés à explorer dans le mode en ligne

Comme l’an dernier, le mode « The W » en ligne fait son retour, uniquement pour les consoles « next-gen », avec quelques nouveautés, dont la possibilité de se connecter avec vos amis avant le « matchmaking ». Les oppositions en ligne permettent également de gagner en expérience aussi de décrocher de nouveaux prix et récompenses, comme la présence de contacts légendaires qu’on peut ensuite affronter en « Atelier Contact ».

Chaque contact légendaire disponible dans le mode en ligne changera à chaque nouvelle Saison, ce principe étant étendu cette saison aux modes « The W » et « MaCarrière » en plus du mode « MyTeam ».