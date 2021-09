NBA 2K22 : les améliorations du mode MyNBA

Pour combler les amateurs de simulation de gestion sportive de type « Football Manager », référence en la matière, 2K Sports a créé en 2014 le mode « MyGM » où vous prenez les commandes d’une franchise de A à Z, à devoir trancher sur la couleur des sièges de votre salle jusqu’à à la composition de votre équipe dirigeante, votre staff et de votre effectif.

Ce mode a évolué sous le nom de « MyNBA » depuis l’an dernier en regroupant les modes « MyGM » et « MyLeague », et contient donc son lot de nouveautés dans l’édition 2K22, qui sera en vente à partir de demain.

« Mon Staff » prend plus de place

Parmi les éléments qui vont gagner en importance dans la progression de votre équipe, le staff de votre équipe prend de l’ampleur, avec au total 17 membres à nommer, répartis en plusieurs catégories : front office (Président, MG, Assistant MG, Directeur financier), coaching (Coach en chef, Spécialiste du shoot, Coach Intérieurs, Coach de défense au poste, Coach de défense extérieure, Spécialiste des arrières, Spécialiste des ailiers), recherche de talents (Recruteur en chef, quatre recruteurs nationaux, deux recruteurs internationaux) et médecine du sport (Médecin de l’équipe, Spécialiste en puissance, Spécialiste en endurance, Préparateur mental, Science du sport, Kiné, Spécialiste du sommeil).

Il vous faudra bâtir le meilleur staff en fonction du budget alloué mais aussi de la composition de votre effectif et de la façon dont vous voulez le voir jouer. Chaque prétendant à intégrer votre staff dispose de nouveaux attributs (comme le charisme, la gestion financière, etc etc…) et insignes pour une capacité de choix toujours plus affinée.

Exemple, si votre équipe se compose de joueurs jeunes et en bonne santé, peut-être allez-vous privilégier les spécialistes du développement de la puissance. Au contraire, si votre équipe est majoritairement composée de joueurs âgés, l’approche sera plutôt axée sur la prévention et l’atténuation des blessures.

Les entraînements collectifs et individuels toujours plus modulables

Le mode « MyNBA » de NBA 2K22 a également revu le principe des entraînements, avec plus de fonctionnalités par rapport aux choix des entraînements que vous voulez distiller à vos joueurs, avec un impact sur la fatigue générale davantage mis en exergue.

Pour l’entraînement collectif, un descriptif rapide de chaque type d’entraînement, ainsi que l’intensité, la fatigue et le risque de blessure associés à chaque activité, est présenté. C’est à cet instant que l’on réalise l’importance d’avoir un effectif en accord avec les qualités et le style de jeu que le staff veut développer.

Pour l’entraînement individuel, il est désormais plus facile que jamais de sélectionner la concentration de l’entraînement de compétences idéales pour un joueur. Ce paramètre influence tout l’entraînement individuel et contribue au développement des attributs du joueur. La fatigue, le risque de blessure et le « load management » d’un joueur sont désormais tous visibles sur le profil du joueur, appelé « feuille de calcul ».

Options de coaching en direct

Parmi les autres nouveautés, le « coaching conditionnel », qui permet de donner des directives de coaching en simulant des matchs. Vous pourrez saisir des consignes de coaching qui s’activeront dans des situations spécifiques en cours de match.

Par exemple, l’une des conditions prédéfinies est le « Garbage time », dans lequel il vous suffira d’ajouter une valeur en points, comme 10. Une fois arrivé dans le dernier quart-temps, avec peu de temps sur l’horloge, si vous menez de plus de 10 points, les titulaires seront automatiquement mis au repos pour laisser la place aux rookies ou joueurs en mal de temps de jeu.

Enfin, ce qui est particulièrement motivant dans le mode « MyNBA », c’est de pouvoir créer une franchise NBA de A à Z, que ce soit une « French Town » aux accents tricolores et composée uniquement de joueurs français par exemple, ou tout simplement une franchise aux couleurs de votre ville.

Pour montrer la voie, trois équipes prédéfinies ont été créées, avec leurs propres logos, tenues et salles. : les Bronx Brawlers, Honolulu Breeze et Omaha Airmen. Pour les sélectionner il faut que la ligue soit personnalisée et les ajouter comme équipes prédéfinies, ou les intégrer plus tard en tant qu’équipes d’expansion. A vous d’en faire autant !