NBA 2K22 : les principales nouveautés du gameplay

Comme promis, les développeurs de 2K Sports profitent de la sortie du premier trailer pour apporter des précisions sur les nouveautés du gameplay dans NBA 2K22. La priorité des priorités, c’était d’améliorer le secteur défensif.

« Si vous êtes un bon défenseur extérieur qui anticipe bien, nous voulions que vous puissiez stopper le porteur du ballon et forcer la passe. Si vous êtes un bon protecteur de cercle, nous voulions vous permettre de repousser les tentatives de tirs les plus faibles. Nos ingénieurs étaient déterminés à atteindre ces objectifs et nous sommes très heureux du résultat ! » peut-on lire dans le communiqué.

Concrètement, les mouvements de contestation et le contre ont été améliorés avec de nouveaux contres, et même des grosses bâches dignes d’un « smash de volley ». On peut le voir dans le trailer avec Zion Williamson. 2K Sports promet aussi que si on gêne vraiment les tireurs, « cela donnera lieu à une grande quantité de briques et de air ball« .

Une meilleure défense sur le pick-and-roll

Autre promesse : « Les changements de direction, les départs, les arrêts et les coupes sont bien plus précis et, avec un meilleur positionnement des pieds sur les systèmes next gen, vous verrez bien moins de glissades, en attaque comme en défense. »

Sur le plan collectif, l’amélioration de l’IA (intelligence artificielle) a permis de corriger « quasiment tous les systèmes défensifs du jeu« . A priori, les défenseurs ne se placeront plus en fonction du cercle, mais plutôt en fonction du défenseur sur le porteur de balle. De la même façon, la défense sur pick-and-roll est amélioré : « Auparavant, le défenseur sur le poseur s’occupait principalement de son joueur et l’IA abandonnait donc le porteur. Cela entraînait une cascade de problèmes. Le porteur du ballon bénéficiait régulièrement d’un accès ouvert au panier, forçant des défenseurs à venir en renfort du côté fort et laissant des tirs ouverts sur les picks & rolls. Cette année, notre défenseur sur le poseur d’écran peut se concentrer sur le ballon et gérer deux joueurs offensifs en couvrant intelligemment la plus grande menace. »

Pour l’aide défensive, il y aura « la possibilité d’utiliser des rotations simples et doubles pour bloquer la première ou deuxième ligne de passe quand l’aide en défense est activée. Cela crée plus de possibilités de deuxième ou troisième passe pour trouver un joueur démarqué. (…) Nous avons ajouté un tout nouveau système défensif d’aide sur les coupes. Ce système contribue à combler les ouvertures défensives et à envoyer de l’aide à chaque fois qu’un joueur a le champ libre vers le panier. Ce système peut détecter le joueur démarqué et envoyer un défenseur pour donner un coup de main si possible. »

Les alley-oop avec rebond seront possibles

Du côté de l’attaque, 2K Sports annonce des améliorations sur le un-contre-un : « L’utilisateur peut désormais effectuer directement les grandes feintes de crossover de KD, les dribbles de Harden entre les jambes, les crossovers rapides de Steph et les dribbles méthodiques d’avant en arrière de Luka. Il ne s’agit plus de vidéos prédéfinies. » Au total, il existe près de « 50 packs uniques de sizeups personnalisés et chacun présente des avantages distinctifs. »

Pour les tirs extérieurs, on va découvrir « une nouvelle jauge de tir avec une fenêtre de réussite dynamique. Cette fenêtre s’élargit quand vous effectuez des tirs de qualité avec de bons tireurs, mais elle rétrécit face à une grosse défense, quand vous tirez avec un joueur peu doué ou en cas de fatigue« .

Près du cercle, les nouvelles consoles profiteront « des jauges de timing pour les tentatives de alley-oop et de dunk spectaculaire. Quand le ballon est en l’air lors d’une tentative de alley-oop, vous devrez appuyer sur la commande de tir au bon moment pour réussir le alley-oop. Si vous appuyez trop tôt ou trop tard, vous raterez la finition ou vous manquerez carrément le ballon (au passage, sachez que vous pouvez effectuer des passes de alley-oop à rebond cette année)« . En ce qui concerne les dunks, « vous pourrez complètement personnaliser votre répertoire de dunks avec le tout nouveau Créateur de dunk ! »

Du côté des badges, c’est aussi le plein de nouveautés avec un total qui atteint désormais les 80. En voici quelques uns :

– Gâchette rapide : capacité à s’élever plus vite pour effectuer des doubles-pas et des dunks sans élan

– Tête froide : capacité à convertir les doubles-pas sans élan plus efficacement

– Sans pitié : capacité pour les intérieurs à effectuer des finitions plus efficaces sur les joueurs plus petits

– Colle forte : capacité à tenir le ballon plus efficacement lors de la préparation d’un double-pas ou d’un dunk en pénétration.

PRIX, VERSIONS ET DATE DE SORTIE

PS5/Xbox SeriesX|S

– Édition standard 74,99 euros

– Pack numérique cross-gen 84,99 euros

– NBA2K22 Édition 75eanniversaire 99,99 euros

PS4/Xbox One/Switch

– Édition standard : 69,99 euros

– Édition standard [Nintendo Switch/PC] : 59,99 euros

– NBA2K22 Édition 75e anniversaire : 99,99 euros

Date de sortie : 10 septembre 2021