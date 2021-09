Larry Nance Jr. prêt à devenir le PJ Tucker ou le Bobby Portis de Portland

« La chance, l’opportunité de venir à Portland s’est présentée et c’était impossible de la laisser passer. » Alors Larry Nance Jr., qui avait réclamé à partir de Cleveland, a saisi cette chance et rejoint les Blazers, une équipe qu’il avait l’habitude de suivre en playoffs. Au printemps prochain, sauf accident, l’intérieur devrait retrouver les joies de la post-saison. Ce qu’il n’a plus connu depuis la finale NBA 2018 avec les Cavaliers.

« J’ai senti que c’était une opportunité où j’avais vraiment une chance de me montrer et de faire la différence », justifie le nouveau venu, selon qui Portland se rapproche de « réaliser quelque chose de spécial depuis un certain temps déjà. Les responsables de la franchise ont estimé que je pouvais les aider à aller plus haut. »

À 28 ans, et après six saisons dans la ligue entre les Lakers et les Cavs, l’intérieur pense aujourd’hui être un joueur « un peu plus orienté vers la compétition maintenant » et capable de fournir « la polyvalence nécessaire pour les playoffs ».

Une polyvalence qui s’incarne, selon lui, par sa capacité à pouvoir défendre sur les postes 3, 4 ou 5, tout en pouvant sur jouer en attaque sur ces mêmes positions.

Son jeu « oublié » à Cleveland

Il a remarqué ces dernières années, en suivant les phases finales depuis son poste de télévision, que ce profil était recherché. Larry Nance Jr. s’est notamment focalisé sur les joueurs de devoir, des « gars dont tu ne peux pas te passer sur le terrain » et qui sont « difficiles à trouver ».

« J’ai regardé PJ Tucker devenir une idole à Milwaukee ou Bobby Portis, prend-t-il en exemple, même un gars comme Aaron Gordon ou Torrey Craig qui brillent dans leur rôle en playoffs en étant des défenseurs polyvalents, pouvant changer, rentrer des tirs, faire un peu de tout. Je pense rentrer dans ce moule, je suis prêt à me montrer. »

À Portland, le nouveau arrivant entend ainsi faciliter le travail des leaders locaux, Damian Lilliard et CJ McCollum. Faire en sorte que « Dame n’ait pas à prendre des tirs à 9 ou 10 mètres ».

« Je suis très fier d’avoir ces qualités et je pense que les fans des Blazers vont voir que beaucoup de choses ont été oubliées ces dernières années à Cleveland, poursuit Nance, en référence à son jeu. Les joueurs évoluant dans les équipes avec un moins bon bilan ne sont pas autant reconnus. Je suis heureux de montrer que je suis l’un de ces gars-là et que je peux être un sacré atout pour cette équipe à l’avenir. »