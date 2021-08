Larry Nance Jr avait demandé à partir de Cleveland

Une page se tourne pour Larry Nance Jr. Même s’il a débuté sa carrière aux Lakers, son transfert aux Cavaliers représentait un vrai retour aux sources pour lui. C’est là que son père avait écrit les plus belles heures de sa carrière, et c’est là que le fiston était né, du côté d’Akron au début des années 90. C’est donc forcément avec émotion qu’il a fait ses adieux à Cleveland puisque vendredi, il a appris qu’il était transféré à Portland. Un échange intervenu alors qu’il se rendait à un mariage en Floride, l’obligeant à faire un crochet par Cleveland.

« Même si je n’ai joué que trois ans et demi aux Cavaliers, cette franchise a fait partie de ma vie pendant les 28 années de ma vie » écrit-il dans le Plain Dealer. « Depuis l’âge de deux ans, quand j’étais dans les bras de mon père pour assister au retrait de son maillot à la Gund Arena, jusqu’au TeePeeing chez Shaq avec ma famille pour lui souhaiter la bienvenue lorsqu’il avait rejoint les Cavs en 2009, en passant par les un-contre-un avec l’actuel GM et ami des Cavs, Koby Altman, afin de me mettre en forme pour la saison de basket de mon lycée, cette organisation a fait partie de chaque étape de ma vie. »

« Malheureusement pour moi, j’étais devenu le vieux mec de la bande »

Nance revient évidemment sur son arrivée à Cleveland. C’était en 2018 pour évoluer avec… LeBron James, un autre natif d’Akron. « Quand j’ai été échangé ici, c’était la meilleure chose qui puisse m’arriver, à moi et à toute ma famille. J’ai pu jouer avec un autre bon joueur d’Akron, dans l’Ohio, et faire partie d’une équipe qui a atteint les Finals. J’ai eu la chance d’acheter une maison à moins de 10 minutes de l’endroit où j’avais grandi, et le plus beau des cadeaux pour ma femme et moi, l’arrivée de notre petite fille dans notre vie. »

Après avoir évoqué ce beau parcours jusqu’en finale NBA, Nance Jr explique qu’il avait envie d’y regoûter et c’est pour ça qu’il est très enthousiaste à l’idée de rejoindre Portland, et de quitter une équipe en reconstruction. « Malheureusement pour moi, j’étais devenu le vieux mec de la bande avec la volonté de gagner maintenant, et d’évoluer davantage sur la grande scène. Cet échange était clairement une collaboration. S’il était possible de trouver un accord qui profite à tout le monde, j’avais exprimé mon désir de gagner maintenant à Koby (Altman) et au front office, et c’est ce qu’ils ont fait. Rejoindre Portland est quelque chose qui m’enthousiasme vraiment. C’est une équipe qui a évolué sur les plus grandes scènes et qui a faim de plus. Je suis très heureux qu’ils pensent que je puisse les aider à aller plus haut. Je suis vraiment préparé à saisir cette opportunité et je remercie les Cavaliers de m’y avoir préparé ».