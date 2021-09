La NBA continue de partager les données des joueurs pour comprendre le Covid-19

La NBA peut se féliciter d’avoir été en pointe au début de la pandémie de Covid-19, dans sa gestion de la crise et avec l’arrêt très rapide de la saison 2019/2020. Ensuite, la ligue n’a pas hésité à soutenir la recherche contre la maladie, comme en 2020 auprès de la Mayo Clinic, ou avec l’arrivée de nouveaux tests salivaires.

Et ce travail continue puisque la NBA a transmis des données pour une nouvelle étude, dirigée par des scientifiques de Yale et Harvard notamment, publiée il y a quelques jours.

L’objectif de cette étude est de comprendre l’avancée de la pandémie et surtout le développement des variants, pour mieux saisir pourquoi l’un est plus transmissible que l’autre. Pour cette étude, les données de la NBA sont précieuses puisqu’il s’agit d’une population en parfaite santé et testée très régulièrement depuis plus d’un an.

« Existe-t-il un groupe mieux suivi que la NBA ? Je ne crois pas », avance Joseph Fauver de Yale, un des auteurs de cette étude, pour The Undefeated. « Je ne saurais que trop insister sur ce partenariat, car il s’agit de données qui, à ma connaissance, n’existent nulle part ailleurs. Et ils ont accepté de les utiliser non seulement pour leur protocole sanitaire, mais aussi pour le bien du plus grand nombre. »

De son côté, Nita Bharti, un épidémiologiste de Penn State University, estime que « depuis mars 2020, la NBA a pris des décisions audacieuses et mis en œuvre de bonnes mesures de santé publique avant que les politiques ne le fassent ». Il rappelle que « l’arrêt des matches fut une décision importante et capitale dans le message envoyé aux gens concernant la gravité de la pandémie ».

De plus, les joueurs NBA ont massivement été vaccinés depuis quelques mois puisque début juillet, Michele Roberts, la directrice du syndicat des joueurs, parlait d’une campagne de vaccination complète à « 90 % ».