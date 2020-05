Covid-19 : les joueurs NBA soutiennent et participent aux études de la Mayo Clinic

Considérée comme le meilleur établissement hospitalier des Etats-Unis en 2019, la Mayo Clinic a lancé plusieurs essais cliniques depuis un mois, et 90% de ses patients atteints du Covid-19 sont actuellement intégrés dans des protocoles de traitements de la maladie. Comme beaucoup d’établissements à travers le monde, la Mayo Clinic diversifie ses études, avec des essais de médicaments, la recherche d’un vaccin et aussi des tests sérologiques.

The Athletic révèle ainsi que la NBA et ses joueurs ont décidé de soutenir cette dernière étude en donnant leur sang. Le but est de collecter des anticorps chez les joueurs infectés, et « de mieux comprendre la prévalence du coronavirus parmi les joueurs et le personnel et promouvoir les efforts à long terme pour développer un vaccin. »

Ce n’est pas la première étude de ce type soutenue par la NBA, puisque plusieurs joueurs, atteints par le coronavirus, avaient déjà décidé de donner leur sang pour aider la recherche.

C’est le cas par exemple de Marcus Smart et de trois autres joueurs qui ont pris part au « National COVID-19 Convalescent Plasma Project », soutenu par la NBA en participation avec la Mayo Clinic.