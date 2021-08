DeAndre Jordan prépare son départ des Nets

Que DeAndre Jordan soit sur le départ du côté de Brooklyn n’est pas une surprise. On le sait depuis quelques semaines maintenant, mais désormais, d’après The Athletic, le joueur et la franchise travaillent bien à un « buyout ».

En clair, le pivot sera coupé, donc libre, et les deux camps négocient actuellement les dollars qui vont être laissés sur la table. L’ancien des Clippers possède encore deux années de contrat et doit toucher 19.7 millions de dollars. Combien va-t-il sacrifier ?

On rappelle par exemple que, dans les mêmes conditions cet été, Kemba Walker a fait une croix sur 20 millions de dollars pour partir d’Oklahoma City, puis rejoindre New York.

Quand le départ de DeAndre Jordan sera acté, les Nets auront alors une place de libre dans leur effectif, et ils pourraient remplacer l’ancien All-Star par Isaiah Hartenstein, voire par Paul Millsap, même si d’après le New York Post, cette piste est moins probable.