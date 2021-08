Isaiah Hartenstein dans le viseur des Nets

L’arrivée de Lauri Markkanen va bouleverser la raquette des Cavaliers, et deux joueurs devraient en faire les frais : Kevin Love et Isaiah Hartenstein. Le premier, sous contrat, négocierait une rupture de contrat à l’amiable, tandis que le second est free agent non protégé. Avant le début de la « free agency », il avait décidé de faire jouer sa clause libératoire pour négocier un meilleure salaire, mais l’horizon est bouché à Cleveland, et il devra donc chercher ailleurs.

Selon le New York Post, les Nets seraient intéressés par les deux joueurs, et ils suivraient Hartenstein depuis plusieurs semaines, et ils étaient présents il y a quelques jours à Las Vegas pour un essai. Le Thunder et les Clippers auraient aussi un oeil sur lui, mais le Post rappelle que les Nets voulaient déjà l’engager il y a un an, avant d’entrer dans « la bulle » d’Orlando. A l’époque, le joueur ne pouvait pas disputer les playoffs, et Brooklyn avait abandonné cette piste.

Aujourd’hui, il est « free agent » mais les Nets veulent prendre leur temps pour signer un intérieur. Il y a aussi la piste Love s’il est coupé, mais aussi LaMarcus Aldridge s’il décide de sortir de sa retraite.