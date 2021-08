Kemba Walker a fait une croix sur 20 millions de dollars

Dans quelques heures, Kemba Walker va s’engager avec les Knicks, et il devrait parapher un contrat d’environ 17 millions de dollars sur deux ans. Ce que nous apprend Spotrac, c’est que pour quitter le Thunder, via un buy-out, et avoir la possibilité de rejoindre New York, Walker a fait un sacrifice d’environ 20 millions de dollars.

Sur les 74 millions de dollars restants de son contrat, il a ainsi fait une croix sur 9.8 millions de dollars sur la saison 2021/22, et 10.2 millions sur la saison 2022/23.

Initialement, Walker avait signé un contrat de 140 millions de dollars sur quatre ans avec les Hornets, avant d’être transféré aux Celtics. Pour OKC, cette « ristourne » n’est pas négligeable puisque çà leur permet de récupérer environ 10 millions de dollars pour la prochaine intersaison, puis la suivante.

LEXIQUE

Buy-out : rupture de contrat à l’amiable. Le joueur est libéré de son contrat avec des indemnités de départ qui peuvent atteindre la totalité du reste de son contrat. Le joueur devient alors free agent, et peut signer ailleurs.