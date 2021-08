Un candidat à la mairie de Montréal fait campagne pour une franchise NBA

Alors que l’idée d’une éventuelle expansion de la ligue n’est toujours pas d’actualité, certains rêvent encore de voir une franchise NBA s’établir dans leur ville. C’est le cas de Balarama Holness, candidat à l’élection municipale de Montréal, qui a lieu le 7 novembre prochain.

Le fondateur du parti Mouvement Montréal fait campagne en ce sens. Selon lui, qui a affiché ses intentions par communiqué, Montréal est la « destination parfaite pour une nouvelle franchise. En tant que grande métropole internationale avec l’une des populations les plus diversifiées au monde sur le plan culturel et linguistique, Montréal est parfaitement adaptée pour prendre sa place parmi les villes NBA. »

Cet ancien joueur professionnel de football canadien considère que l’intérêt pour le basket au Canada, et spécifiquement au Québec, a explosé avec le titre des Raptors en 2019 et l’émergence de jeunes talents originaires de Montréal (Chris Boucher, Khem Birch et Luguentz Dort). « Cela a permis de donner une assise solide à ce sport qui connaît une croissance internationale sans précédent », juge-t-il.

Bien que Montréal soit rarement citée parmi les villes susceptibles d’accueillir une franchise NBA, ce n’est pas la première fois qu’une personnalité locale affiche une telle intention. Fin 2018, un groupe d’investisseurs locaux s’était manifesté à l’occasion du passage de la ligue, pour un match de présaison entre Raptors et Nets.