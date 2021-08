Alors que Kyrie Irving s’est montré pour le moins agacé par Nike ces derniers jours au sujet de la Kyrie 8 (avant de revenir sur ses « pas »), cette Kyrie 7 l’aidera peut-être à retrouver la paix intérieure…

Après avoir dévoilé un modèle beige et bleu, la collection « 1 World 1 People » se dote d’une nouvelle Kyrie 7, avec cette fois un coloris à dominante jaune, teintée de noir, bleu et rouge, tandis que l’intérieur du col est en violet.

On retrouve les petits dessins présents sur les accroches principales des lacets, dont un cœur ou encore le logo « Peace ». A noter également au niveau du talon, sur lequel est inscrit « 1 World 1 People » en noir, une dédicace discrète en hommage à Kobe Bryant à l’arrière de la semelle extérieure où on peut lire « His Legacy Is Going To Live On Forever ». La dite semelle extérieure en noir, jaune et bleu ciel, réserve pour sa part peut-être un hommage aux Bahamas…

Attendu sur le marché américain dans les prochaines semaines, cette nouvelle Kyrie 7 « 1 World 1 People » sera commercialisée au prix de 110 dollars.

(Via NiceKicks)

—

—

