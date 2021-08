Du bout des doigts, Nicolas Batum envoie les Bleus en finale olympique !

Après avoir battu l’Italie en quart de finale, la France a vaincu la Slovénie au bout d’un match dantesque, conclu par un contre magistral de Nicolas Batum qui envoie les Bleus en finale olympique (90-89). Luka Doncic (16 points, 18 passes, 10 rebonds) a encore brillé mais c’est bien la France qui lui inflige son premier revers en sélection.

Le duo Doncic – Tobey au diapason

Un poil fébriles, les Bleus démarrent timidement alors que Jaka Blazic ne se prive pas d’ouvrir les hostilités sur des erreurs françaises. Evan Fournier et Nando De Colo répliquent et lancent leur équipe mais c’est surtout le duo Mike Tobey – Luka Doncic qui se met lentement mais sûrement en rythme. Les deux compères cumulent 18 des 25 premiers points de la Slovénie qui prend le meilleur départ.

Du côté français, c’est Timothé Luwawu-Cabarrot qui sauve un peu les meubles, avec une interception et de l’agressivité offensive, doublée d’adresse pour 8 points rapides. Il permet aux Bleus d’accrocher la roue slovène mais écope aussi d’une antisportive qui met Doncic sur la ligne de réparation. La France s’en tire avec un débours de 2 points en fin de premier quart, un moindre mal (29-27) face au duo Doncic (10 points, 5 passes) – Tobey (10 points).

Rudy Gobert hausse le ton

Après un quart-temps fleuve offensivement, les Bleus doivent serrer les vis et ça commence bien avec un contre de Batum, Heurtel qui est bien sur la ligne de passe ou Gobert qui y va aussi d’un contre.

Luka Doncic sur le banc, la France en profite pour égaliser avec Thomas Heurtel à mi-distance. La défense a répondu présent, n’autorisant que 2 points en 5 minutes à la meilleure attaque du tournoi. Cela dit, Klemen Prepelic s’occupe très bien de l’intérim et remet le feu aux poudres.

Bien servi par Doncic, Prepelic s’offre un layup puis trouve la confiance sur l’extérieur. Avec un bon Yabusele, la France se réveille aux rebonds offensifs et ça permet de revenir de nouveau à égalité après un gros dunk de Gobert sur la truffe de Tobey. Mais ce dernier se venge en transition.

Evan Fournier cafouille plusieurs ballons quand Vlatko Cancar ne tremble pas au-dessus du néo-Knick. C’est la Slovénie qui repart aux vestiaires avec un léger avantage (44-42). Luka Doncic en est déjà à 12 points, 8 passes et 7 rebonds, mais à 4/11 aux tirs seulement. La Slovénie tire globalement à un tout petit 4/16 à 3-points…

La Slovénie dans les cordes

La Slovénie reprend de plus belle avec Luka Doncic qui s’offre un layup d’entrée en troisième quart. C’est néanmoins la France qui semble prendre l’ascendant avec Batum qui ouvre le bal à 3-points, bientôt suivi par Fournier qui double et triple la mise. La Slovénie est dans les cordes, frustrée, à l’image de Zoran Dragic qui fait un vilain geste sur Nando De Colo au sol. On sent que le match peut basculer du côté français…

Mais le duo Tobey – Doncic retrouve son rythme pour contrecarrer l’élan français. Cancar apporte également son écot mais se fait violemment renvoyé par Gobert sur l’ultime action de la période. La France a su encore élever son niveau de jeu avec sa triplette extérieure, Heurtel – Fournier – De Colo, et prend 6 points d’avance en dernier quart (71-65).

Nicolas Batum pour le contre de la gagne !

Blazic hurle sur l’arbitre sur la longueur du terrain avant de se prendre une technique après un contre, certes litigieux, de TLC. De Colo frappe à 3-points et la France garde son avantage. Mais il était écrit qu’on allait souffrir jusqu’au bout avec une technique pour contestation et des occasions manquées en attaque. Ce diable de Tobey égalisait ainsi à 85 partout après un rebond cafouillé au lancer.

Quand la défense tricolore tient bon en défense et parvient à se créer un petit avantage après un 3-points de TLC, Evan Fournier écope d’une faute offensive (sa 5e) provoquée par Prepelic. Qui rentre un 3-points pour revenir à un points à 33 secondes de la fin. Nando De Colo rate une première balle de match et Klemen Prepelic s’envole pour la seconde… mais Nicolas Batum surgit pour le contre de la gagne, du bout des doigts et de l’extension.

😍🤯 UNE STATUE POUR BATUM !!! Un contre décisif à la dernière seconde de @nicolas88batum et l'équipe de France rejoint Team USA en finale des #JeuxOlympiques !!! pic.twitter.com/0nowWoZPhB — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 5, 2021

La France est en finale olympique, infligeant au passage sa première défaite en sélection à Luka Doncic (90-89) !

Les Bleus joueront leur finale face aux Etats-Unis. Un match à suivre samedi, à partir de 04h30 du matin !

BOXSCORE

France Tirs Rebonds Joueurs Min 2pts 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Frank Ntilikina 06:59 0/1 0/3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Timothé Luwawu-cabarrot 21:36 3/6 3/4 0/0 1 4 5 0 4 2 0 0 15 Thomas Heurtel 14:34 2/6 0/1 2/2 1 3 4 3 0 0 0 0 6 Nicolas Batum 32:39 0/2 1/3 0/0 0 5 5 3 3 1 1 4 3 Guerschon Yabusele 24:19 2/5 1/3 2/2 3 1 4 1 2 0 0 0 9 Evan Fournier 27:49 4/10 4/6 3/3 1 4 5 3 5 0 3 0 23 Nando De Colo 32:04 5/12 3/5 6/6 2 5 7 5 3 0 2 0 25 Vincent Poirier Andrew Albicy Rudy Gobert 30:08 3/8 0/0 3/6 6 10 16 3 2 1 1 4 9 Petr Cornelie Moustapha Fall 09:52 0/0 0/0 0/0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 Slovenia Tirs Rebonds Joueurs Min 2pts 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Luka Rupnik Aleksej Nikolic 08:36 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Klemen Prepelic 26:05 4/6 2/6 3/6 0 1 1 3 3 0 3 0 17 Edo Murić 05:21 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mike Tobey 31:36 8/9 2/5 1/3 5 3 8 2 2 0 0 0 23 Jaka Blažič 31:07 4/8 2/7 0/0 2 3 5 1 4 2 0 0 14 Gregor Hrovat 06:14 0/1 1/1 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 Žiga Dimec 08:24 2/2 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 Zoran Dragic 11:23 0/1 0/0 1/3 0 0 0 0 3 1 1 0 1 Vlatko Cancar 34:39 3/5 1/2 2/2 1 8 9 1 1 1 1 0 11 Jakob Cebasek Luka Doncic 36:35 3/9 2/9 4/6 1 9 10 18 3 1 1 1 16

Crédits photo : FIBA.com