Le Heat prêt à reformer le duo Kyle Lowry – DeMar DeRozan ?

Dès l’ouverture de la « free agency » ce lundi, Kyle Lowry devrait recevoir plusieurs coups de fil importants et il pourrait même être le premier domino. Le meneur des Raptors est très courtisé et d’après ESPN, le Heat serait désormais en pole position pour le récupérer.

Comment ? Avec un « sign-and-trade » puisque la franchise floridienne n’a pas l’espace financier pour lui offrir le contrat qu’il souhaite (autour de 30 millions la saison sur plusieurs années).

En revanche, en ayant conservé Goran Dragic, et en l’associant avec un Precious Achiuwa par exemple, le Heat pourrait faire céder les Raptors. Les champions 2019 auraient d’ailleurs davantage intérêt à conclure un deal avec le Heat que de voir leur meneur titulaire partir à Dallas ou New Orleans sans contrepartie.

Toujours rayon transfert, le Heat aurait également un œil sur DeMar DeRozann avancent le Miami Herald et le New York Times. L’arrière des Spurs est proche de Jimmy Butler mais surtout de Kyle Lowry bien évidemment et l’idée serait de reformer le duo qui a fait briller les Raptors pendant tant d’années.

Mais là encore, il faudra passer par un « sign-and-trade », ce qui rend la manœuvre compliquée si jamais les Floridiens ont déjà réussi à récupérer Kyle Lowry, et n’ont plus de joueurs intéressants à proposer aux Spurs.

LEXIQUE

Sign-and-trade : opération qui consiste à signer un de ses free agents pour ensuite le transférer. Certaines franchises utilisent ce système pour éviter de voir partir un de leurs joueurs sans aucune compensation.